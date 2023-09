Lupin, le «gentleman cambrioleur» revient le 5 octobre pour une dernière salve d'épisodes. Image: Netflix

Pour voir la bande-annonce de «Lupin», il fallait résoudre une énigme

Netflix dévoile la bande-annonce de la partie 3 de sa série Lupin, toujours en compagnie d'Omar Sy. Fun fact, pour voir la bande-annonce sur le site officiel, il faut «vous cacher».

S'il y a bien un domaine dans lequel Netflix excelle, c'est bien le marketing. Stranger Things, La Casa de Papel, Black Mirror ou encore Lupin, la plateforme a toujours su faire parler de ses produits avec une ingéniosité rarement vue ailleurs. Pour les saisons précédentes de Lupin, on avait pu apercevoir Omar Sy en colleur d'affiches dans le métro parisien ou encore apparaître sur les photos des joueurs de l'Euro. La production avait même organisé un jeu de piste dans Paris.

Pour cette saison, Omar Sy a fait par d'un indice sur dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux afin de révéler la bande-annonce de cette troisième partie:

«Mettez-vous en mode Lupin. Restez planqué, incognito»

Afin de voir la bande-annonce, rendez-vous sur le site lupintrailer.com. Sauf qu'une fois arrivée sur cette page, point de vidéo, à moins de vous mettre en monde «Lupin». En effet, il faut passer par la navigation privée pour pouvoir disposer des premières images de cette troisième saison.

Une feinte qui aura durée quelques heures avant que la bande-annonce de la saison 3 de Lupin soit officiellement en ligne.

Voici la bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Que nous réserve cette nouvelle saison?

Omar Sy étant très occupé par plusieurs autres tournages, Netflix a donc dû prendre son mal en patience avant de pouvoir tourner cette nouvelle saison. En effet, deux ans se sont écoulés depuis la deuxième partie de la série qui avait débuté en 2021.

La nouvelle saison

Désormais dans la clandestinité, Assane (Omar Sye) doit apprendre à vivre loin de sa femme et de son fils. Face aux souffrances qu’ils endurent par sa faute, Assane n’y tient plus et décide de revenir à Paris pour leur faire une proposition un peu folle: quitter la France et démarrer une autre vie ailleurs. Mais les fantômes du passé ne sont jamais bien loin, et un retour inattendu va chambouler tout son plan.

La bande-annonce va un peu plus loin que le postulat de base, où l'on apprend que Lupin prépare un gros coup afin de voler un objet nommé La Perle Noire, et ce, toujours en humiliant la police avec ce ton facétieux qui lui va si bien. Seul problème, c'est qu'il s'agit visiblement d'un coup monté, puisque la mère d'Assane a été kidnappée. De quoi donner du fil à retordre aux dernières aventures de ce gentleman cambrioleur légendaire.

Les deux premières parties sont à retrouver sur Netflix. Quant à la saison 3, elle sera disponible le 5 octobre.

