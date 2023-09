Quelques jours après sa sortie, le live-action est déjà plébiscité. source: netflix

«One Piece» détrône deux géants de Netflix

Beau succès pour One Piece, quelques jours seulement après sa sortie: la série en prises de vues réelles adaptée du manga ultra-populaire caracole déjà en tête des classements internationaux.

Plus de «Divertissement»

Les aventures de Luffy et de son équipage font bon vent vers un carton plein, si l'on en croit les derniers chiffres. En effet, l'adaptation du manga le plus vendu au monde vient de détrôner sur leur propre terrain deux des séries les plus populaires du géant du streaming au logo rouge, et ce quelques jours seulement après sa sortie.

L'adaptation des douze premiers tomes du manga, supervisée avec soin par Eiichiro Oda, s'est imposée en première position dans 84 pays. Une couronne ravie aux succès de Mercredi, la série de Tim Burton, et à la quatrième saison de Stranger Things. Ces derniers ont certes caracolé en tête du peloton pour un temps, mais «uniquement» dans... 83 contrées.

Et selon les informations de la plateforme Journal du Geek, le live-action en huit épisodes s'est également offert «la première place en popularité sur la plateforme de critique Rotten Tomatoes».

Au vu de l'engouement planétaire pour la quête du «roi des pirates», une seconde saison paraît déjà assurée.

Et sinon?

Un météore a illuminé le ciel turc

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants