Cyril Hanouna débarque sur W9 avec Tout beau, tout n9uf. Image: AFP

Voici ce que concocte Cyril Hanouna pour la rentrée

Touche pas à mon poste! sur C8, c’est fini. Mais son animateur controversé n’a pas dit son dernier mot: il arrive sur W9 dès le 1er septembre avec une toute nouvelle émission.

En avril dernier, l'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a sonné le glas de Touche pas à mon poste, l’émission phare de la chaîne C8, animée par le trublion le plus célèbre du PAF: Cyril Hanouna.

L'animateur n'aura pas été au chômage très longtemps, puisque sa nouvelle émission, intitulée Tout beau, tout n9uf, sera diffusée dès le 1er septembre sur W9, du lundi au vendredi à 18 h45, pour une durée d’environ trois heures, comme l’a précisé la chaîne dans un communiqué.

Image: W9

Comme pour son émission précédente, communément surnommée TPMP, Tout beau, tout n9uf opte pour l’acronyme TBT9. À l’instar de Touche pas à mon poste, l’émission sera composée de neuf chroniqueurs, dont neuf vétérans et quatre nouveaux venus.

Pour cette première édition, on pourra notamment retrouver autour de la table Raymond Aabou, Géraldine Maillet, Olivier Dartigolles, Valérie Benaïm, Michel Mary, ainsi que le chroniqueur Fabien Lecœuvre, qui avait commencé à collaborer avec Cyril Hanouna sur Europe 1 avant de le rejoindre sur C8. L'animateur promet également l'usage d'un chroniqueur virtuel pour sa première, basé sur le modèle de ChatGPT.

Quant aux thèmes abordés sur le plateau de Tout beau, tout n9uf, l’émission promet «de parler sans langue de bois de tous les sujets qui animent les Français», reprenant ainsi l’argument principal de Cyril Hanouna lorsqu’il défendait TPMP. La chaîne W9 a néanmoins assuré que les nombreux débordements qui ont émaillé la précédente émission seraient évités.

«Pas de promotion des fake news, pas de discours politisé et pas d’attaques ad hominem» David Larramendy, président du groupe M6

Pour le moment, nous ignorons toujours si l’émission sera diffusée en direct ou avec un léger différé, afin d’éviter tout débordement. L’arrivée de Cyril Hanouna, l’hiver dernier, au sein du groupe M6 avait jeté un certain froid parmi les personnalités de la chaîne, comme Karine Le Marchand ou Bruno Guillon. Rendez-vous le 1er septembre pour savoir si le trublion de la télévision française a retenu sa leçon.