Pourquoi «Glass Onion» est le film le plus attendu de l'année sur Netflix

Parce que le premier volet de la saga Knives Out est fantastique. Parce que Daniel Craig est fantastique. Parce que les échos qui bruissent des Etat-Unis sont fantastiques. Parce que le casting est fantastique. Parce que les polars à intrigues, c'est fantastique. Parce que se jeter sur Netflix un 23 décembre déprimant, c'est fantastique.

On fera l'impasse sur l'avis des vieux aigris du Masque et la plume sur France Inter, en 2019, pour qui Knives Out («A couteaux tirés» en français) ne fut qu'un vulgaire film «divertissant», mais «sans intérêt» et «globalement ennuyant». Pour une raison hollywoodienne assez simple: quand c'est foutrement jubilatoire, inutile de gâcher sa salive en débats socio-anthropologiques au sous-sol d'une vieille cinémathèque parisienne. OK?

via GIPHY Daniel Craig, alias le détective Benoit Blanc.

Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de Knives Out? Il vous reste deux grosses semaines pour gommer ce retard inacceptable puisque la suite, Glass Onion: a Knives Out Mystery, déboule sur Netflix le 23 décembre. Joyeux Noël à tous ceux qui raffolent des repas «meurtres et mystères» sans avoir à empoigner eux-mêmes le chandelier.

A mi-chemin entre un lieutenant Columbo bien gaulé, un Poirot sans naphtaline et une Agatha Christie qui aurait un compte Instagram, ce thriller d'enquête en mode Cluedo est effectivement jubilatoire. Un «whodunit» (comme on dit dans le milieu) où chaque détail compte, où rien ne se déroule comme on voudrait et où une ribambelle de grandes stars sont alignées sous les toits d'un immense manoir familial, comme des soldats en Corée du Nord.

La bande annonce du premier volet:

Une recette intelligente, fraîche et explosive qui avait fait de Knives Out un véritable héros du box-office il y a trois ans.

Une saga qui vaut un demi-milliard de dollars

Depuis, Rian Johnson, scénariste, réalisateur et producteur du film, a vendu les droits de la saga à Netflix, pour près d’un demi-milliard de dollars. Au total, l'objet comptera trois volets. (Hourra.)

Le 23 décembre, sur Netflix, changement de décor: on troque le manoir Thrombey contre les îles grecques et le célèbre écrivain contre un magna de la tech.

Plus actuel, plus cynique, plus drôle, voilà la promesse des médias américains qui ont eu la chance de découvrir «Glass Onion» dans quelques salles obscures et avant tout le monde. Pour l'anecdote (et pour être éligible aux Oscars, hu, hu), le film a été distribué dans 696 cinémas américains comme amuse-bouche, du 23 au 29 novembre dernier. Une première pour Netflix. En cinq jours, ce polar 2.0 a rapporté plus de 13 millions de dollars. Une razzia qui a d'ailleurs incité Rian Johnson à implorer la plateforme de streaming de faire durer le plaisir.

En vain. Ce sera sur votre canapé le 23 décembre et basta.

Un casting en or massif

Dans le premier volet, sorti en 2019, on avait eu droit à Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson et la super Ana de Armas, pour découvrir le meurtrier de du célèbre écrivain Harlan Thrombey, le soir de ses 85 ans. Une galerie de personnages admirablement enrobés de clichés bien torchés. De l'infirmière immigrée ingénue, à l'ado militant scotché sur son portable, jusqu'au gendre aussi idéal qu'infidèle.

Certes, dans cette suite tant attendue, c'est un chouïa moins clinquant. Mais Daniel Craig enfile de nouveau le costume du détective Benoît Blanc et, ça, c'est déjà une bonne nouvelle.

Coucou la Dream Team photoshopée!

Autour de Craig? Citons par exemple...

Edward Norton , aka Miles Bron, extravagant, égocentrique et très influent milliardaire, qui serait directement inspiré d'Elon Musk. Son dada? Inventions scientifiques et innovation spatiale. C'est lui qui accueille tout le monde sur son île privée en Grèce.

, aka Miles Bron, extravagant, égocentrique et très influent milliardaire, qui serait directement inspiré d'Elon Musk. Son dada? Inventions scientifiques et innovation spatiale. C'est lui qui accueille tout le monde sur son île privée en Grèce. Kathryn Hahn , aka Claire Debella, gouverneure très libérale du Connecticut.

, aka Claire Debella, gouverneure très libérale du Connecticut. Kate Hudson , aka Birdie Jay, une mannequin has-been, aujourd'hui célèbre pour ses tweets controversés qui crispent toute la planète.

, aka Birdie Jay, une mannequin has-been, aujourd'hui célèbre pour ses tweets controversés qui crispent toute la planète. David Bautista , aka Duke Cody, youtubeur musclé et masculiniste.

, aka Duke Cody, youtubeur musclé et masculiniste. Janelle Monáe, aka Cassandra, femme d'affaires et féroce concurrente de Miles Bron.

On se réjouit d'autant plus que le réalisateur Rian Johnson a eu la bonne idée de convier des célébrités pour camper des rôles secondaires, à l'instar de l'ami Hugh Grant, Joseph Gordon-Levitt, Ethan Hawke ou encore... Serena Williams, la «personal trainer online» (LOL).

Et l'histoire alors?

Pas facile d'expliquer un polar qui regorge d'indices comme autant de spoilers. Au niveau de l'intrigue, sachez simplement qu'une bête Murder Party entre bourgeois névrosés se transforme soudain en véritable meurtre. L'ancien James Bond s'incruste dans la sauterie sans y avoir été véritablement convié.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Le réalisateur, lui, promet une enquête ficelée avec une précision digne de Tetris, où les riches suspects auraient simplement remplacé les briques.

«Je me suis un peu arraché les cheveux. Je n'en ai pas beaucoup et j'en ai laissé pas mal dans ce film» Rian Johnson, papa de la saga.

Comme si ça ne suffisait pas, Rian Johnson s'est aussi amusé à fourrer dans son film un nombre incalculable de références pop & people. Pour vous donner une idée du délire: la propriété du narcissique de la tech dispose d'un chien-robot comme maître d'hôtel et abrite la véritable Joconde (prêtée par le Louvre, of course). Enfin, le bar de l'imposante piscine propose un fictif «Hard Kombucha» (9% d'alcool) fabriqué par un certain... Jared Leto.

Cette trilogie est une petite revanche pour le réalisateur qui, après avoir reçu des caisses de critiques pour avoir osé saloper les règles du genre avec son Star Wars: Les Derniers Jedi, s'approprie ici celle du polar à intrigues, avec un talent qui marque comme un coup de soleil sur une île grecque.

Tout ça pour dire que le 23 décembre prochain, vous n'aurez rien de mieux à déballer que ce Glass Onion: a Knives Out Mystery sur Netflix.