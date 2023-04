Sur l'affiche, Arnie a la même tête qu'il y a 20 ans sauf qu'il a une fourrure plus claire. netflix

La série Netflix avec Schwarzie promet d'être aussi drôle que trépidante



Fubar, la comédie d'action signée Netflix sera disponible en mai. Pour patienter, la plateforme vient de dévoiler la bande-annonce aussi comique que pleine d'action.

Plus de «Divertissement»

La série marquant le retour d'Arnold Schwarzenegger à l'écran promet d'être pleine d'action et d'humour. Dans Fubar, l'ancien gouverneur de Californie âgée de 75 ans joue Luke, un agent de la CIA qui s'apprête à prendre sa retraite. Il accepte de partir pour une ultime mission et découvre que sa fille Emma est aussi membre de la CIA et qu'elle est bien plus badass qu'il n'aurait pu le croire. Ils vont devoir travailler ensemble et vont réaliser qu'ils peuvent apprendre l'un de l'autre.

Un pitch qui rappelle celui de Mr.&Mrs. Smith, mais avec un père et une fille au lieu d'un couple marié. Et comment ne pas penser à True Lies, film de James Cameron (1994) dans lequel Schwarzie jouait un père de famille sans histoire alors qu'il était en fait, un agent secret.

On vous en parlait déjà ici:

Pour interpréter sa fille, Monica Barbaro (Top Gun: Maverick). Cette série pourrait être pour l'actrice américaine, la percée définitive à Hollywood. D'après les premières images, Arnold Schwarzenegger sera également accompagné d'une équipe de choc, des experts en armes et en technologies qui d'après les premières images, semblent un peu maladroits.

«Fubar» est l'acronyme en anglais de «fucked up beyond all recognition». En gros, ça veut dire «foutre le bordel». D'après la bande-annonce dévoilée ce mercredi 19 avril, c'est ce que prévoit de faire l'ancien culturiste dans la série dont la sortie a été annoncée par Netflix au 25 mai.

Voici la bande-annonce👇

Vidéo: youtube

Une autre série qu'on attend avec impatience:

Et voici une série qu'on vous recommande sur Netflix👇

Quand il ne joue pas, Arnie bouche des trous sur la route:

Vidéo: watson

On se quitte sur des lapins fluffly (ils sont pas trop mignons?)