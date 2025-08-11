ciel clair23°
Cristiano Ronaldo a une annonce très spéciale à vous faire

Cristiano Ronaldo a une annonce à vous faire. Il va se marier. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Et pas non.
Tout roule pour Cristiano Ronaldo.Keystone

Le footballeur portugais star et sa compagne vont devenir mari et femme. L'annonce a été publiée lundi soir sur Instagram et laisse peu de place au doute.
11.08.2025, 21:3511.08.2025, 21:46
Après des années de vie commune, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se dire «oui». L'annonce a été publiée sur Instagram. Le footballeur portugais et le mannequin argentin devraient se marier, puisque la photo représente une grosse bague bien brillante sur l'annulaire de sa main gauche.

Le texte, lui, indique: «Sì, quiero. En esta y en todas mis vidas.» On peut traduire ce message poétique assez simplement:

«Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies»

Une belle déclaration d'amour lors de ce qui semblait être un calme lundi soir sur Instagram. Aucune date précise de mariage n'a toutefois été annoncée.

Le cliché a été pris à Riyad, en Arabie saoudite, où le footballeur joue avec le club Al-Nassr — qu'il a par ailleurs déclaré vouloir quitter. Le couple y habite depuis 2023.

Où Ronaldo doit-il aller? On vous a posé la question

Les messages ont afflué en masse sur le réseau social pour féliciter le couple de cette annonce. «Nous voulons un épisode Netflix sur ce sujet et le mariage», peut-on lire, simplement «Wow» ou encore «ELLE A DIT OUUIIII 🤩👏🏼💍».

Dix enfants au total

Les deux tourtereaux sont en couple depuis 2016 et ont eu deux enfants en commun. Mais Cristiano Ronaldo est papa au total cinq fois et Georgina Rodriguez, maman cinq fois également.

Le couple a malheureusement communiqué sur la fausse couche de ce qui devait être leur troisième enfant en commun, en 2022.

(acu)

