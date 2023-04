Gabriel Basso est Peter Sutherland, un agent du FBI. Image: The_Night_Agent_S1_E1_00_01_38_04

Vous allez binge watcher cette série Netflix d'action sur fond de complot

The night agent fait partie du top 10 des séries les plus regardées de l'histoire de Netflix et on comprend pourquoi.

Si vous faites partie de la génération 24 heures chrono, ça signifie que vous êtes vieux, mais surtout que vous avez bon goût en matière de série (comment mettre une gifle et donner un sucre en une phrase). Il y a donc de fortes chances pour que vous aimiez The night agent sur Netflix. D'ailleurs, le personnage principal de la série a le même nom de famille que l'acteur qui incarne Jack Bauer: Sutherland.

Peter Sutherland est un agent du FBI qui travaille de nuit dans les sous-sols de la Maison-Blanche. Il est le réceptionniste d'un téléphone qui ne sonne jamais. C'est un peu le 911 pour les agents qui travaillent à la CIA, à la NSA, à la DEA ou au FBI. Un numéro de dernier recours donc.

Un jour, ou plutôt une nuit, le téléphone sonne et au bout du fil, Rose Larkin (Luciane Buchanan), une jeune femme en danger. Elle ne travaille pour aucune organisation du gouvernement, mais son oncle et sa tante chez qui elle vit, oui. Ils sont brutalement assassinés par des méchants pour une raison qu'on ignore. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vivaient une double vie et que quelqu'un les a trahit. Quelqu'un de la Maison-Blanche? Si oui, dans quel but et à qui se fier?



Tant de questions auxquelles Rose et Peter vont tenter de répondre en formant une équipe de choc. Un duo qui, sans surprise, se transformera en une relation amoureuse prévisible. Heureusement, la série ne tombe pas dans le pathos. Pas le time! Peter et Rose sont sans arrêt poursuivis par des gens qui veulent les tuer.

La bande-annonce à voir ici:

A la façon d'un polar, on soupçonne tout le monde puis personne, puis à nouveau tout le monde, même la présidente des Etats-Unis. La série ne laisse pas le temps de reprendre son souffle: à chaque épisode sa course-poursuite et son nouvel indice qui rapproche Peter et Rose toujours un peu plus de la vérité. Parfois, on se perd un peu dans l'histoire mais c'est typique d'un thriller où plusieurs éléments d'un puzzle n'ont pas l'air de s'imbriquer ensemble et à la fin, tout fait sens.

Les méchants ont vraiment des têtes de méchants. Mais certains méchants dans cette série ont aussi des têtes de gentils. Image: netflix

Si certains voient des similitudes entre Jack Bauer et Peter Sutherland, interprété par Gabriel Basso, d'autres verront dans son acharnement à protéger Rose (et son physique pas désagréable à regarder) une ressemblance avec le personnage de David Budd dans la série Bodyguard.

On a tous envie de mettre notre tête sur l'épaule de Gabriel Basso. Image: netflix

Dans le rôle de Diane Farr, la cheffe du personnel de la Maison-Blanche et supérieure hiérarchique de Peter Sutherland, l’actrice Hong Chau, récemment nommée aux Oscars pour son rôle dans The whale, endosse parfaitement ce personnage dans lequel on a parfois confiance et dont parfois on se méfie.

Hong Chau et ses cheveux impeccables. Image: netflix

The night agent se place dans le top 10 des séries les plus regardées de l'histoire de Netflix devant Inventing Anna et The witcher. C'est donc sans surprise que la plateforme de streaming a annoncé un renouvellement de la série pour 2024. La scène finale confirme d'ailleurs que Peter part pour une nouvelle mission. Calmez-vous les rageux, c'est pas du spoil. C'est le héros qui doit sauver les Etats-Unis d'Amérique, vous croyez quand même pas qu'il va mourir? Et c'est quand même Netflix, la plateforme qui aime les multiples saisons.

«The night agent» est disponible depuis le 23 mars sur Netflix.

