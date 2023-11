Le dernier navet de Netflix tacle la Suisse

Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos se donnent la réplique dans Voleuses (2023) et envoient quelques piques à la Suisse. Image: netflix

Entre le «lac de Genève», les innombrables clichés et autres pépins géographiques, nous avons l'habitude qu'Hollywood fasse un peu n'importe quoi avec notre petite Suisse. Voleuses, nouveau film d'espionnage réalisé par Mélanie Laurent et disponible depuis peu sur Netflix, est le dernier à se moquer gentiment de nous.

Mettez Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos dans le rôle de deux espionnes ultra badass, vous êtes censé obtenir des étincelles. Hélas, cette comédie d'action qui, comme son nom l'indique, retrace l'histoire de deux voleuses, s'est fait littéralement dézinguer par la critique.

Blagues qui tombent à plat, dialogues creux et réalisation maladroite: malgré son casting 5 étoiles (Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos, Manon Bresch ou encore Isabelle Adjani) et ses décors à couper le souffle, rien ne va. Sans oublier quelques petites inexactitudes... géographiques.

La bande-annonce, pour les curieux! Vidéo: watson

La Suisse prise pour cible

On en veut pour exemple la scène d'ouverture: un décor de pins et de pierres sauvages, baignant dans une brume presque mystique. Jusque-là, ok, c'est beau comme tout. C'était sans compter un tacle quelques instants après le lancement: «J'vois rien avec ce brouillard-là... C'est quoi ce temps-?! Il faisait beau il y a 5 minutes!», grogne Carole, alias Mélanie Laurent, en enfourchant son quad. Réponse d'Alex/Adèle:

«J'sais pas...

C'est la Suisse» Non mais oh!

La «Suisse» dans Voleuses: En fait, aucune scène du film n'a été tournée par chez nous. Image: netflix

En effet, il y a un hic. Nous ne sommes évidemment ni dans les Alpes, ni dans le Chablais, et encore moins le Gros-de-Vaud. La réalisatrice et actrice principale, Mélanie Laurent, a fait savoir lors d'une interview qu'elle avait choisi pour lieux de tournage des spots naturels «époustouflants» à portée de l'Hexagone, dont la Corse et l'Espagne. Il a bon dos, le «brouillard» de la Suisse.

Sitôt lâchée cette pique sur nos frimas, Adèle/Alex et Mélanie/Carole se lancent dans une audacieuse course-poursuite contre des drones tueurs, posées en équilibre sur leur quad.

Il faut reconnaître que ça leur va bien. image: netflix

Et comme un cliché n'arrive jamais seul, au terme de cette mission éprouvante, les deux compères savourent un pique-nique bien mérité, perchées dans cette montagne «suisse» sauvage, entourées des aigles, des pins et du fameux brouillard. Dans leur panier? Du chocolat... suisse, évidemment.

On ignore si c'est parce le lapin de compagnie d'Alex (incarnée par Adèle Exarchopoulos) meurt criblé de balles dès la 23e minute du film (désolé pour ce spoiler, nous sommes encore révoltés par cet acte barbare complètement gratuit), ou si c'est par pure mauvaise foi... Reste que la magie n'opère pas. On a arrêté le film juste après la mort de l'animal.

Curieux de découvrir la scène par vous-même? Voleuses (2023) est disponible sur Netflix depuis le 1er novembre. A vos risques et périls. (mbr)