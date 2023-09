Le tourisme et les montagnes comme pierres angulaires d'une première co-production RTS et Netflix. Image: Point Prod/Oble Studios/RTS/Netflix

La RTS annonce une première collaboration avec Netflix

La première co-production entre le géant Netflix et la RTS goûtera à l'hôtellerie et aux montagnes, avec pour nom Winter Palace. Une nouvelle série prévue pour fin 2024.

La RTS se lance dans la production d'une nouvelle série en collaboration avec le mastodonte Netflix. Huit épisodes de 45 minutes qui enverront le spectateur dans l'impitoyable hiver de 1899, dans un drame d'époque somptueux, d'après le communiqué de la chaîne romande.

L'histoire retrace celle d'un ambitieux hôtelier suisse, André Morel. Il a une vision pionnière: un hôtel cinq étoiles qui resterait ouvert pendant toute la saison d’hiver. Mais son entreprise, risquée, sera mise à mal par les conditions climatiques extrêmes, le personnel quelque peu rustre et les exigences des clients.

Cette nouvelle série qui dépeint des faits réels, brosse la naissance du tourisme alpin de luxe et des vacances d'hiver. Différentes histoires s'enchevêtreront, entre romances cachées, ambitions et désirs.

Une scénariste britannique aux commandes

Comme le souligne le communiqué de la chaîne romande, elle soutient depuis plusieurs années l’écriture et le développement de ce projet de série sur l’invention du tourisme hivernal dans notre pays. Développée par la RTS, Point Prod et Oble Studios, sous la houlette de la scénariste britannique Lindsay Shapero et réalisée par le Fribourgeois Pierre Monnard (Platzspitzbaby), Winter Palace est un drame historique. La série marque surtout la première association entre la RTS et une plateforme de streaming - La SRF est elle, déjà associée avec le géant américain, avec des séries telles que Neumatt, Wilder ou encore le Croque-mort.

Une opération d'envergure et inédite, dont le tournage débutera en octobre 2023 et s'étalera jusqu'au mois de mars 2024. Le casting est en cours de finalisation et la série sera tournée en anglais et français.

Grâce à ce partenariat, le public suisse bénéficiera d’une exclusivité de diffusion sur RTS 1 et Play Suisse, avant qu'elle ne débarque sur Netflix.

Juste avant la Lex Netflix

Une annonce qui intervient peu avant l'entrée en vigueur de la loi sur le cinéma, la Lex Netflix, votée en mai 2022. Cette loi oblige les grandes plateformes de streaming à investir dans des productions locales, à hauteur de 4%. Mais Netflix n'a pas attendu le 1er janvier 2024 pour lancer les travaux d'Hercules. (svp)