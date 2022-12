La Chose de Mercredi se promène à New York et ça ne plaît pas à tout le monde. capture d'écran youtube

Netflix fait une campagne flippante pour la série «Mercredi»

Jennifer Ullrich / watson.de

Mercredi a déjà battu un record d'audience sur Netflix: la première semaine après sa sortie, la série a été diffusée en continu pendant 341,2 millions d'heures dans le monde. Elle bat ainsi Dahmer (196,2 millions d'heures regardées la première semaine) et la quatrième saison de Stranger Things (286,79 millions d'heures).

Même si le succès est au rendez-vous, Netflix se donne beaucoup de mal pour promouvoir la comédie d'horreur. À New York, le service de streaming a lancé une curieuse campagne avec un personnage chouchou des fans: La Chose.

Une main coupée choque les habitants de New York

Dans la série, la protagoniste Mercredi Addams est accompagnée de La Chose qui est une main coupée vivante. Mais elle est bien plus que ça. C'est un être surnaturel particulièrement habile et futé et bourré d'humour. Même si les fans l'adorent, tomber nez à nez avec elle, dans la vraie vie, est une autre paire de manches.

Netflix s'est amusé à balader une main (robotisée) dans la Big Apple pour aller effrayer les New-Yorkais dans la rue. Une compilation a été publiée sur YouTube.

Les réactions des gens sont très différentes. Certains ne sont surpris qu'un instant et réalisent très vite qu'il s'agit d'une blague. Une petite fille, cependant, que l'on voit au début de la vidéo, se met immédiatement à pleurer lorsqu'elle voit La Chose... Les enfants, ces êtres fragiles.

Parmi les différentes scènes, on voit la main en mouvement sur un skateboard qui tend malicieusement le majeur (comme dans la série lorsque l'un des personnages traite la Chose d'animal de compagnie). Dans une autre scène, elle se la coule douce et joue aux échecs avec un homme. Elle est également aperçue lors d'un trajet en métro. Humour et horreur vont donc de pair dans cette vidéo promotionnelle, tout comme dans la série.

Les fans adorent La Main

La vidéo est bien accueillie dans les commentaires sur YouTube. La main de Mercredi a «plus de personnalité que n'importe quel personnage de Riverdale», commente un internaute. Et paf!

Une autre personne adresse un compliment direct à Netflix et un souhait en retour: «Le marketing de ce show est tout simplement fantastique! J'espère que Netflix renouvellera cette série pour une deuxième saison.» Ce fan n'est certainement pas tout seul dans ce cas.

La Chose est si populaire que la sympathie des internautes pour la petite fille qui pleure dans la vidéo se voit même limitée. «Je n'ai jamais aussi peu culpabilisé de voir des enfants pleurer de peur», s'amuse l'un d'entre eux.

Notre avis sur la série

La bande-annonce de Mercredi (foncez si vous ne l'avez pas encore vue!)