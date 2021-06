Divertissement

Sexy Beasts, la nouvelle télé-réalité de dating signée Netflix



Sexy Beasts, la nouvelle télé-réalité de dating complètement barrée

Netflix a annoncé ce mercredi 23 juin une nouvelle émission mettant en scène des célibataires masqués. La bande-annonce est lunaire.

Non, vous n’êtes pas en train de triper. Les participants de ce nouveau programme original Netflix portent des masques de créatures chelous. On dirait un mélange entre l'émission Mask Singer et Le Magicien d’Oz.

Difficile de prendre le dauphin au sérieux

Le but: tout le contraire de l’autre télé-réalité phare de Netflix, Too Hot To Handle. Les candidats sont là pour rencontrer l’amour en faisant abstraction de l'apparence. Ce qui compte: «la personnalité», comme dirait l’un des célibataires à tête de mante religieuse dans la bande-annonce… ou serait-ce une tête de sauterelle?

Ils vont à des rencards avec une prothèse sur la tête qui leur permet de parler, de boire un cocktail à la paille et de se regarder dans les yeux. Ils sont soit métamorphosés en animaux, soit en personnages fantasmagoriques. Mais rassurez-vous, ils sont tous très beaux et très bien foutus. Le titre de l'émission c'est Sexy Beasts, pas Ugly Beasts.

Sortie prévue le 21 juillet.

