Maintenant vous me jouez la surprise, allez action! netflix

Une invitée inattendue sera dans la saison 4 d'«Emily in Paris»

Une actrice? Une chanteuse? Non, une femme de politicien. Et pas n'importe quel politicien. Mais quel suspense!

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Bon allez, on balance parce qu'on sait que ce genre d'intro peut être agaçante: c'est Brigitte Macron qui fera son apparition dans la saison 4 d'Emily in Paris. La femme du président français a été aperçue sur le tournage à Paris ce mardi 2 avril.

Selon le magazine Elle, des photographes se trouvaient place de la Madeleine. On ne peut malheureusement pas vous montrer les photos parce qu'on n'a pas les droits, mais le site Daily Mail, toujours dans les bons coups (#jalousie), a de quoi satisfaire votre curiosité.

Brigitte Macron, 70 ans, est une fan de la série. Lily Collins, qui interprète Emily Cooper, l'affirmait en 2022 lors d'une interview quand on lui demandait si elle avait rencontré Emmanuel Macron.

«J'ai rencontré son adorable femme. Elle est une grande fan de la série» Lily Collins dans Good Morning America en 2022.

En effet, les deux femmes et le producteur Darren Star avaient fait connaissance à l’Élysée en décembre 2022.

Emily in Paris ET!!! in winter

On sait peu de choses du rôle de Brigitte Macron dans cette série qui sent bon la baguette parisienne (de chez Paul) et l'accordéon musette. D'après les photos du Daily Mail, pour la première fois depuis le début de la série, on suivra les aventures palpitantes d'Emily en hiver puisqu'on la voit avec des manteaux et des collants épais. Incroyable, Netflix va montrer la capitale française sous la grisaille, c'est-à-dire le 80% de la météo parisienne. Et pourquoi? Pour montrer le vrai Paris? Pas du tout. Parce que tous les tournages et productions seront interdits à Paris de juin à septembre à cause des Jeux olympiques d'été.

On vous rassure, Emily ne porte pas une doudoune de chez Uniqlo, mais une cape, le genre de vêtement pas du tout chaud, mais so french! Ah et un béret... évidemment. Quant à Brigitte Macron, elle a l'air d'avoir le même style que dans la vraie vie. Elle jouera probablement son rôle de première dame puisque dans la saison 1, Emily fait référence à l'un de ses tweets reposté par la femme du président de la République devenu ainsi viral.

Il faudra encore patienter pour voir Brigitte Macron à la terrasse d'un vrai-faux café parisien aux côtés d'Emily. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.

Elle ne sera pas qu'à Paris👇

Voici des clichés d'Emily in Paris pour patienter...