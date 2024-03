Dan, c'est toi? netflix

Cette image de la saison 5 de «You» va vous rendre fou

Netflix a dévoilé une photo de Joe, le psychopathe de la série You, marchant dans les rues de New York. Mais pour certains, il s'agit aussi de Dan dans Gossip Girl. Attention, ce qui va suivre est une grosse théorie complotiste.

Et si Dan Humphrey dans Gossip Girl et Joe Goldberg dans You étaient la même personne? C'est en tout cas ce que pensent certains fans des deux séries.

Une photo partagée par Netflix sur Instagram ce lundi 25 mars relance ce vieux débat. Car, dès la sortie de la première saison de You en 2018, plusieurs spectateurs ont fait un parallèle entre les deux personnages joués par l'acteur Penn Badgley. Sur la photo qui annonce la saison 5 et la fin des aventures sanglantes de Joe, on le voit marcher dans une rue de New York. Bizarrement, il a le même look que son personnage de Dan dans Gossip Girl dont la dernière saison a été diffusée en 2012. En légende, il est écrit: «De retour là où tout a commencé.» Hmm... un indice.

Alors c'est vrai que You a aussi commencé à New York, Gossip Girl n'a pas le monopole de cette ville, mais les deux personnages ont des points communs qui interrogent. D'abord, Dan et Joe sont tous deux passionnés de littérature. Le premier a carrément écrit un bouquin, le second a une boîte en verre pour conserver les ouvrages précieux (et accessoirement les cadavres). Joe est obsédé par ses conquêtes qu'il stalke (et accessoirement qu'il tue), mais Dan était tout aussi obsédé, notamment avec Serena. D'ailleurs, la première victime de Joe dans la saison 1, Beck, est blonde comme Serena et ça, c'est un gros indice. Rappelons aussi que Dan était le créateur du site Gossip Girl qui consistait à révéler les moindres faits et gestes de la reine de l'Upper East Side (sorry, Blair). Dan et Joe sont tous deux des outsiders. Le premier est pauvre et donc rejeté des fils à papa de l'école privée dans laquelle il étudie, et le second est également pauvre, mais aussi psychopathe. Dernière similitude troublante (probablement la plus convaincante): leur prénom et nom comportent le même nombre de lettres. Coïncidence? Je ne crois pas.

Votre esprit là, maintenant.

Même l'acteur Penn Badgley trouve ça louche:

«Toute partie de moi qui résistait à la comparaison avec Dan Humphrey s’est arrêtée parce que j’ai fini par reconnaître à quel point il s’agissait d’une progression surréaliste de Dan Humphrey. C’est un homme blanc très spécial qui croit d’une certaine manière être un outsider» Penn Badgley pour le New York Times.

Les théories de fans prétendent également que Joe est la version de Dan, mais 10 ans plus tard, qu'il s'est endurci et qu'il a laissé sa vraie personnalité prendre le dessus, mais qu'il reste quelqu'un de sensible et d'un peu arrogant.

Penn Badgley lui-même a une théorie. Selon lui, Joe tuerait Dan s'ils se rencontraient. L'acteur a déclaré à PopBuzz qu'ils se détesteraient parce qu'ils se ressemblent trop. Et c'est probablement vrai: les deux personnages pensent qu'ils savent tout mieux que les autres, ils s'apitoient sur leur sort et ils manipulent leurs proches.

Avec toutes ces similitudes troublantes, aura-t-on le droit à une fin de saison 5 à nous retourner le cerveau? Ou est-ce que cette théorie sera finalement rangée sur la même étagère que celles des platistes et des complotistes d'Avril Lavigne et de Britney Spears?

Il faudra patienter pour le savoir. Netflix a été assez avare en informations. Aucune date de sortie pour la saison 5 de You. Le retour du tueur en série était prévu pour cette année, mais avec la grève des scénaristes à Hollywood, il faudra probablement tabler pour une sortie en 2025.

