«Stranger Things»: cette nouvelle va vous tendre

Millie Bobby Brown a balancé une info sur l'ultime saison de la série et ça ne va pas plaire aux fans.

Si vous attendez avec impatience la saison 5 de Stranger Things, vous pouvez encore attendre longtemps. L'actrice principale Millie Bobby Brown, qui incarne Eleven, a balancé une info qui va refroidir les fans. Elle a affirmé dans The Jonathan Ross Show qu'il restait au moins neuf mois de tournage sachant que celui-ci a commencé le 8 janvier 2024. Neuf mois de tournage, allez... disons 12 mois pour être large, cumulés aux mois de postproduction et peut-être quelques mois de retard (car le cinéma, c'est comme la construction, ils ne sont jamais dans les temps): on peut facilement prédire une sortie fin 2025, voire 2026 si on est honnête avec nous-mêmes.

Pour rappel, ça fait presque deux ans que la saison 4 est sortie. Et entre la saison 3 et la saison 4, trois années se sont écoulées, mais pour le coup, c'était un peu la faute du covid. La patience des fans est donc soumise à rude épreuve depuis un moment.

Une des raisons de ce long pèlerinage est liée aux acteurs. Selon le site spécialisé Screen Rant il y en a une douzaine dans la distribution principale et beaucoup d'entre eux ont profité du succès de la série pour faire une carrière dans le cinéma. Il faut donc s'adapter aux emplois du temps de chacun. Millie Bobby Brown est par exemple la star du nouveau film Netflix La Demoiselle et le Dragon.

Le retour de Vecna, le grand méchant visqueux, est également l'une des raisons de cette longue attente. Il nécessitera inévitablement des effets spéciaux et visuels qui demandent du temps. Finalement, l'ambition du scénario est peut-être le nerf de la guerre. C'est la dernière saison, il faut trouver une fin juste qui ne décevra pas les fans.

