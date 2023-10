Située dans la campagne anglaise, la demeure d'Otis Milburn (Asa Butterfield) et de sa mère Jean (Gillian Anderson) est à vendre. Image: netflix

Cette incroyable maison de Netflix est à vendre (même pas si cher)

Vous aussi, tout au long des épisodes de la série Netflix Sex Education, vous avez envié le lieu de vie d'Otis Milburn, le personnage principal? Bonne nouvelle: cette ancienne maison de pêcheur est à vendre! On vous fait visiter?

Symonds Yat est une ancienne maison de pêcheur datant du 18e siècle. Nichée au cœur de la campagne anglaise, entourée d'une forêt et à la lisière de la rivière Wye, elle a été rendue célèbre par la série Netflix Sex Education. C'est dans cette adorable demeure située dans l'Herefordshire que vivaient Otis Milburn, le personnage principal, et sa mère Jean, sexologue.

Souvenez-vous: Otis (Asa Butterfield) et sa mère Jean (Gillian Anderson) dans la saison 1 de Sex Education. Image: Netflix

La saison 4, diffusée en septembre, était la dernière: clap de fin pour Sex Education. Comme par hasard, la maison est désormais remise sur le marché pour la somme de 1,6 million de francs (1,5 million de Pounds). Coïncidence? watson n'a pas trouvé réponse à cette question.

Ce qu'on a réussi à obtenir, en revanche, ce sont les photos de l'intérieur de la demeure, disponibles sur le site de la régie immobilière Knight Frank qui s'occupe de la vente.

Plus d'un hectare de terrain

Rachetée en 2002 par le propriétaire actuel, Symonds Yat a été totalement rénovée et agrandie. Au total, elle compte plus d'un hectare de terrain.

Que c'est beau et verdoyant! Image: knight frank

Ça vous rappelle quelque chose? Image: knight frank

Symonds Yat en guise de décor. Image: sex education saison 1/netflix

Les futurs propriétaires auront la chance de pouvoir se rendre au bord de la rivière directement depuis la propriété. Et comme dans la série Netflix, la maison est accessible par un long chemin à travers la forêt – celui qu'Otis emprunte régulièrement à vélo, parfois accompagné de son meilleur ami Eric.

Le logement est réparti sur trois étages et compte 5 chambres, 3 salles de bain, plusieurs poêles pour chauffer l'intérieur – so cosy during winter – un jardin d'hiver, une galerie, plusieurs balcons et un immense jardin.

On vous fait faire le tour du propriétaire?

Les chambres:

L'automne, Agatha Christie et un bon thé. knight frank

Image: knight frank

Image: knight frank

Difficile à dire s'il s'agit du fameux grenier dans lequel Otis a sa chambre. Image: knight frank

Image: knight frank

Les salles de bain:

Image: knight frank

Image: knight frank

Image: knight frank

L'un des (nombreux) poêles:

On fait difficilement plus cosy que ça. Image: knight frank

Le balcon, avec vue sur la rivière Wye:

Agatha Christie et un thé, ça fonctionne aussi ici. Image: knight frank

Et le jardin! Image: knight frank

Sur son site, la régie immobilière Knight Frank ajoute quelques infos à la description de la maison:

«La terrasse inférieure est équipée d'un bain chaud suédois. Il y a également un four à pizza en pierre à l'extérieur de la salle à manger» Rien que ça. knightfrank.co.uk

Le four en question: Même ça, c'est stylé. Image: knight frank

Et de préciser:

«Le logement dégage une atmosphère chaleureuse. C'est une propriété vraiment magique»

En même temps, c'est facile de frimer avec un jardin d'hiver.

Le jardin d'hiver en question: Image: knight frank

Bonus: encore plus de photos, parce qu'on ne s'en lasse pas.

Un petit coin salon avec vue sur le jardin d'hiver qui nous nargue, ici encore. Image: knight frank

La cuisine/salle à manger: knigh tfrank

Image: knight frank

Et pour finir: la maison au fond du jardin pour ce pote relou qui s'incruste. Il y a pire comme endroit où passer la nuit. Image: knight frank

Etre relou juste pour dormir ici. Image: knight frank