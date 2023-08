Rebel Moon raconte comment une mystérieuse guerrière va aider un peuple à se révolter avec une bande de combattants aguerris. Image: Netflix

Le «Star Wars» de Netflix s'annonce épique

Pour les vacances de fin d'année, Netflix voit grand et présente son blockbuster de science-fiction dans une bande-annonce qui en met plein la vue.

Plus de «Divertissement»

Alors que Disney continue d'exploiter la saga de science-fiction la plus célèbre du monde pour sa plateforme de streaming et que Warner prépare le deuxième volet de Dune au cinéma, Netflix tente de marcher sur les pas des deux franchises en proposant Rebel Moon. Ce space opera lorgne entre le western, le cinéma asiatique et les films inspirés de la Seconde Guerre mondiale (un peu comme… Star Wars et Dune).

La bande-annonce: Vidéo: watson

Le métrage est réalisé par Zack Snyder, qui, après avoir tenté sans succès de créer son univers cinématographique des superhéros de DC Comics, a décidé de se réfugier chez Netflix. La plateforme de streaming, avide de contenus, est connue pour laisser carte blanche à ses réalisateurs. De quoi permettre au réalisateur de Man of Steel d'oublier ses déconvenues avec Batman et Superman. C'est donc avec toute la liberté créatrice du monde que Netflix lui a accordé 166 millions de dollars, une coquette somme pour une production en streaming.

L'autre gros budget de cette année: Film On a regardé le «Mission: Impossible» raté de Netflix

Après avoir réalisé pour le géant du streaming le très moyen Army of the Dead et ses zombies à Las Vegas en 2021, Zack Snyder rempile donc avec Rebel Moon. Un projet cher au coeur du réalisateur, qu'il traîne dans ses cartons depuis une vingtaine d'années, lui qui rêvait de réaliser un spin-off de Star Wars à la fois sombre et mature.

Un western avec des nazis de l'espace

«Bonjour, je suis Herr Balisarius et je ne porte que des vêtements Hugo Boss» Image: Netflix

Rebel Moon plonge donc au cœur d’une paisible colonie lunaire aux confins de la galaxie qui se retrouve menacée par les armées du tyrannique régent Balisarius (Ed Skrein), dont le look rappelle étrangement les années 30.

Kora, interprétée par la Française Sofia Boutella, est une jeune femme au passé mystérieux qui vit parmi les colons et décide de recruter des combattants entraînés afin d'assurer une rébellion. Elle formera un petit groupe de guerriers issus de différents mondes: des marginaux, des insurgés, des paysans et des orphelins de guerre qui partagent tous la même soif de vengeance face à l'envahisseur.

Les «7 Samouraïs» de l'espace. Netflix

Une histoire qui rappelle Les 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa, le classique du cinéma qui avait déjà inspiré Les 7 mercenaires en 1960, et dont le réalisateur est un inconditionnel:

«J'ai grandi en étant fan d'Akira Kurosawa et de Star Wars. J'adore les films d'équipe. Même à l'université, où ils nous demandaient quel genre de film nous allions faire à la sortie de l'école, je pense que j'ai probablement répondu: "Je vais faire un film d'outsiders qui font du team building dans l'espace". Rebel Moon est ce film.» Zack Snyder tudum

Deux films et un jeu vidéo

Pour donner naissance à son univers et tenter de l'instaurer dans le cœur des geeks, Zack Snyder a choisi de distiller son histoire par tranches. Ainsi Rebel Moon se scinde en deux. La première partie intitulée Enfant du feu sortira le 22 décembre, tandis que la suite, L'Entailleuse, arrivera le 19 avril 2024.

Star Wars n'a désormais plus le monopole du sabre laser. Image: Netflix

Le réalisateur a également profité de la Gamescom, un des salons les plus importants du jeu vidéo, pour présenter sa bande-annonce et faire savoir que Netflix allait également développer un jeu vidéo tiré de son univers. Ce dernier sera gratuit pour ses abonnés, comme la majorité des jeux de la plateforme.

Rebel Moon n'apporte peut-être rien de nouveau sous le soleil de la science-fiction tant les poncifs du genre semblent usés, mais il a au moins le mérite de proposer une vision originale à une époque où les remakes et adaptations sont légion. S'il y a bien une chose que le réalisateur sait faire, c'est rendre des séquences iconiques et apporter le «cool» partout où il met sa patte, quitte à en faire des caisses. Une patte bien visible, aux couleurs saturées et au grain proéminent qu'on aime ou qu' on déteste. Alors, top ou flop? Réponse en décembre prochain.

Rebel Moon: Partie 1 - Enfant du feu, avec Sofia Boutella , Charlie Hunnam, Djimon Hounsou et Anthiny Hopkins sort sur Netflix le 22 décembre.

Fan de ciné?

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures 1 / 21 Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures source: instagram