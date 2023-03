Certains films ayant remportés des Oscars ce dimanche sont visibles sur Netflix.

Ces films fraîchement oscarisés que vous pouvez voir sur Netflix

Quelques-unes des œuvres ayant remportés des Oscars ce dimanche sont visibles sur Netflix. Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, vous êtes donc au bon endroit.

La 95e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche soir 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles, s'est terminée par le sacre de Everywhere All at Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert en mettant l'Asie à l'honneur. Ce long-métrage, qui mélange kung-fu, comédie familiale, et science-fiction a remporté sept Oscars, mettant à l'amende les avions de Top Gun : Maverick, l'autoportrait de Steven Spielberg dans The Fabelmans ou encore James Cameron et son Avatar: La Voie de l'eau.

Vous avez probablement dû manquer Everywhere All at Once en salle étant donné que le film a bénéficié d'une sortie en catimini chez nous. Néanmoins, tout n'est pas perdu, car ce film qui raconte les aventures d'une propriétaire de laverie surmenée soudainement sommée de sauver une multitude d'univers parallèles est disponible en format physique et en VOD. Vous pouvez également le voir sur OCS, intégré à la plateforme de streaming de Canal+ qui le diffuse au côté de Top Gun: Maverick et Elvis.

La plupart des autres films sont actuellement diffusés dans les salles de cinéma comme The Whale, TÀR ou The Fabelmans. Il y a néanmoins des œuvres ayant reçu l'anoblissement de «the Academy» qui sont visibles sur Netflix. En effet, c'est avec pas moins de 6 statuettes pour 16 nominations que le géant américain du streaming est reparti à l'issue de cette cérémonie.

À l'Ouest, rien de nouveau

A l'Ouest, rien de nouveau est un film de guerre allemand d'Edward Berger, produit par Netflix. Un film qui a tout de même obtenu quatre Oscars: meilleur film étranger, meilleure musique originale, meilleure photo et meilleur décor. Adapté du roman du même nom d'Erich Maria Remarque paru en 1929, il raconte, la Première Guerre mondiale du point de vue d'un soldat allemand. Pour un avis détaillé, c'est ici. 👇

Il s'agit du huitième film de l'histoire des Oscars a être nommé à la fois pour le meilleur film étranger et le meilleur film. La première catégorie avait donc peu de chances de lui échapper. Le long-métrage d’Edward Berger s’était déjà imposé le mois dernier aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma.

Guillermo Del Toro's Pinocchio

Produit par Netflix, le Pinocchio de Guillermo del Toro revisite de manière sombre et sublime les aventures du célèbre pantin plongé dans l'Italie fasciste des années 30. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Le réalisateur Guilleromo a tenu durant son discours à rappeler que «l'animation n'est pas un genre, mais du cinéma» et on ne peut que l'approuver quand on voit les émotions que ce médium peut susciter. Notre critique est à lire ici. 👇

RRR

C'est la chanson d'un film indien en langue télugu qui a obtenu l'Oscar de la meilleure chanson originale. La chanson est la première d'une production indienne à remporter ce trophée coiffant au poteau Lady Gaga et Rihanna. Naatu Naatu (qui se traduit par «Danse, Danse»), tirée du film d'action survolté RRR était le favori de la compétition. Il avait déjà remporté le Golden Globe de la meilleure chanson en janvier. Cette chanson connait depuis sa sortie l'an dernier une centaine de millions du vues sur YouTube et un tel succès que des spectateurs sont allés jusqu'à apprendre par cœur les (difficiles) pas de danse de la séquence afin de les restituer en direct au cinéma en grimpant sur scène.

Quant au film, il s'agit d'un blockbuster dont les incroyables scènes d'action n'ont rien à envier à un Marvel. Le film place son histoire en 1920 où deux frères ennemis se lient afin de lutter contre la violence du colonialisme britannique. Il est disponible sur Netflix, s'affichant dans le top 10 des films étrangers les plus visionnés.

The Elephant Whisperers

Autre production qui fait la fierté du sous-continent indien en remportant un prix, bien plus humble cette fois-ci, avec l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire. The Elephant Whisperers se déroule dans le parc national de Mudumalai, dans l'État du Tamil Nadu, au sud du pays. Le film raconte l'histoire d'un éléphanteau orphelin, Raghu, confié à Bomman et Bellie, un couple d'autochtones. Ce documentaire célèbre le lien qui se développe entre eux, en même temps que la beauté de la nature.

Quant aux autres plateformes, elle se font plus discrètes. Vous pouvez également trouver Black Panther: Wankada Forever qui a remporté l'Oscar des meilleurs costumes sur Disney+ ainsi que L'Enfant, la taupe, le renard et le cheval, qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation sur Apple TV+.