Il faut garder le sourire avant une nouvelle saison qui s'annonce explosive. Image: Netflix

«Sex Education» est de retour pour une ultime saison

Diffusée en 2019 sur Netflix, Sex Education va faire ses adieux. Le duo Asa Buterfield et Emma Mackey est attendu dans une quatrième et ultime saison. La bande-annonce vient d'être dévoilée.

Les abonnés Netflix feront leurs adieux à Otis Milburn (Asa Butterfield) et sa bande suite à la quatrième saison. Les personnages ont désormais 18 ans et il est l'heure du départ à l'université (ou à la fac). Les élèves de Moordale verront leurs aventures s'arrêter abruptement le 21 septembre.

Le futur baisser de rideau a été confirmé dans un communiqué publié sur Instagram par Laurie Nunn, la productrice de la série. Elle confie que cette décision n'a pas été facile à prendre, mais qu'elle apparaissait «évidente, comme les intrigues de la nouvelle saison se sont concrétisées.»

Laurie Nunn conclut son communiqué:

«Nous sommes incroyablement fiers de "Sex Education" et nous sommes reconnaissants envers nos brillants scénaristes, acteurs et équipe qui ont mis tant de cœur à réaliser chaque épisode.»

Dans cette première bande-annonce, on découvre qu’Otis, accompagné d’Eric (Ncuti Gatwa), Ruby (Mimy Keene), Aimee (Aimee Lou Wood), Jackson (Kedar Williams-Stirling) et Isaac (George Robinson) quittent les rangs de Moordale et partent étudier au Cavendish College.

Nouveau départ

Une saison 4 qui reprendra là où la saison 3 s'est arrêtée, logiquement. Pour une petite piqûre de rappel, un coup de théâtre s'était déroulé lors du précédent chapitre: Moordale a dû fermer ses portes. Les élèves ont été obligés de prendre leur baluchon et trouver un nouvel endroit pour étudier. Sans oublier que Jean (Gillian Anderson), la mère d'Otis, vient d'accoucher.

Ces chamboulements ont aussi un nom: Maeve (l'excellente Emma Mackey). Elle qui avait décidé de donner une chance à Otis, a décidé de quitter le Royaume-Uni pour partir aux Etats-Unis. La relation longue distance devrait ravir les fans de la première heure, surtout qu'Otis entretient une relation avec Ruby.

Pour clore le sujet, les actrices Simone Ashley, Tanya Reynolds et Patricia Allison, qui campent respectivement Olivia, Lyly et Ola manqueront à l'appel. Elles ne feront pas leur retour dans le show. (svp)