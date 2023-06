Aaaah! New York... instagram

Voici la parade la plus barrée de New York

Samedi à Coney Island s'est déroulée la Mermaid Parade. Dans les rues, il y avait toutes sortes de sirènes et de créatures sous-marines, mais pas que.

Vous ne connaissez pas la Mermaid Parade? C'est normal, c'est assez niche. Ce défilé s'est déroulé ce samedi 17 juin à Coney Island, à New York. On la surnomme: «la plus grande vision artistique des masses». L'événement qui n'avait pas été organisé depuis deux ans marque le début de la saison estivale et l'ouverture de la plage de Coney Island à la baignade.

«C'est une célébration de tout ce qui est artistique dans la ville de New York» Adam Rinn, directeur artistique de Coney Island USA, l'organisation à but non lucratif qui organise la parade pour Gothamist

A cette occasion, les gens se déguisent en sirènes, en créatures marines et sous-marines et parfois, certaines personnes partent dans des délires qu'on n'a pas encore réussi à comprendre. Plus de 3000 personnes ont joué le jeu et des centaines de milliers de spectateurs étaient présents.

Voici à quoi ça ressemble:

Comme dans toute parade, il y a des chars.

Image: keystone

Parfois, le costume est assez clair...

Image: keystone

... On comprend tout de suite qu'il s'agit de sirènes...

Image: keystone

... Parfois, moins.

Image: keystone

Hunger Games vibe

Image: keystone

Oui, il y a des ours polaires en chaise roulante.

Image: keystone

D'ailleurs, désolée de casser vos rêves, mais ce n'est pas un vrai ours polaire.

Image: instagram newyorknico

Pourquoi se métamorphoser en glaciaire Yeti? Bah, pourquoi pas!

Image: keystone

Les New-Yorkais adorent se déguiser avec leurs toutous.

Image: keystone

Notre ours polaire en chaise roulante n'est jamais bien loin.

Image: keystone

Maman et papa tortue avec bébé tortue🥰🥰🥰

Image: keystone

Serre-moi la pince!

Image: keystone

On n'a jamais vu une étoile de mer aussi vivante.

Image: keystone

Une sirène éblouie par tant de beauté.

Image: instagram newyorknico

Pour info, cette créature vit dans au fond du lac Léman.

Image: keystone

Très joli couvre-chef!

Image: instagram newyorknico

Une Mermaid Parade ne serait pas une Mermaid Parade sans Ariel la petite sirène et Ursula.

Image: keystone

C'est pas parce qu'on participe à la Mermaid Parade qu'il faut être souriant.

Image: instagram newyorknico

Être sirène, ce n'est pas juste un déguisement, c'est un état d'esprit.

Image: instagram newyorknico

Cette sirène tente de faire passer un message classé secret défense, mais nous ne sommes pas dans le secret.

Jake Sully qui se boit une binche, OKLM.

Image: instagram newyorknico

Bonus

On a beau chercher, on n'a pas compris ce déguisement. Aidez-nous!

Image: instagram newyorknico

A votre avis, en quoi est déguisé cette personne? En bébé phoque saigné par l'homme pour sa fourrure. En dessert Mont-Blanc et son coulis de fruits rouges. C'est la métaphore d'une cloque qui éclate dans une chaussette. Pourquoi toujours chercher une signification? C'est de l'art, c'est tout.

