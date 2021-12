21 pulls de Noël si moches qu'ils deviennent géniaux

Chez watson, on adore les pulls de Noël. D'abord, ils nous tiennent chaud et nous mettent dans l'ambiance des Fêtes. Ensuite, ils sont si laids qu'on ne sait pas si ceux qui les portent le font au premier ou au second degré. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle dans le jargon des «Ugly Christmas Sweaters». On a sélectionné les pires, c'est parti!

Le pull à base de «plantes» de l'acteur Willie Nelson.

La rumeur dit qu'il l'a reçu de Snoop Dogg.

Couvrez ce sein que je ne saurais voir!

Noël, c'est aussi l'anniversaire de Jésus.

Une variante moelleuse.

On l'avait presque oublié, lui.

Le pull parfait pour ceux qui préfèrent être invisibles.

C'est chic!

Pas très catholique mais les couleurs sont sympas.

Lui, il a plié le game.

😍😍😍

Pour les personnes de grande taille.

Bob Ross est toujours une excellente idée.

Pour les amateurs de mèmes.

Un Noël sans une licorne, ce n'est pas un vrai Noël.

Pour les rageux.

Doux Jésus Marie Joseph!

C'est sûrement fait main.

Free the carotte

C'est méta.

«Mon patron et moi avons fait un concours pour voir qui aurait le pull le plus moche.»

Évitez cette personne.

