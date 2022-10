Ce sac de couchage est désormais une réalité et il nous le faut

Vous n'en aviez pas forcément rêvé, les Japonais l'ont fait. Un fast-food offre à ses clients des sacs de couchage en forme d'ailes de poulet frit. C'est un grand OUI.

Vous aimez les wings de poulet au point de vouloir vous faxer dedans? Sachez que la chaîne de fast-food japonaise Mos Burger propose à ses clients de gagner 500 sacs de couchage.

On est bluffé par tant de réalisme. Image: mos burger

Pour faire honneur à ses ailes de poulet surnommées «Moschikin», l'enseigne spécialisée dans les burgers en tout genre a imaginé un design plus vrai que nature.

Les designers n'ont négligé aucun détail. Ils ont carrément intégré un oreiller gonflable en forme d'os. Quelle ingéniosité!

Le sac de couchage est offert avec un masque pour les yeux, avec deux petits wings de poulet imprimés dessus. Ils ont vraiment pensé à tout.

Les haters diront que c'est photoshopé...

... Pas du tout, cette tente est bel et bien installée dans l'herbe, tout comme le sac de couchage.

Il y a quand même un os

Malheureusement, pour remporter cet objet de désir, il faut habiter au Japon (je sais, vous êtes triste). Donc inutile de vous expliquer qu'il faut s’inscrire sur la page officielle du concours puis qu'il faut commander un menu comprenant des Moschikin d’un montant supérieur à 600 yens (soit 4 francs) avant le 15 novembre prochain via le site Internet ou l’application Mos Burger. Inutile également de vous dire qu'après le tirage au sort qui aura lieu fin novembre, les heureux chanceux devraient recevoir leur sac de couchage courant décembre.

Vous ne pourrez donc pas acquérir ce masque absolument génial. Image: mos burger

Mos Burger, c'est pas des petits joueurs dans le monde du fast-food au Japon. C'est la deuxième chaîne la plus populaire après McDonald’s. Ouverte en 1972, elle y détient 1300 restaurants, mais également 200 en Chine et en Asie du Sud-Est.

Un petit tour sur leur page Instagram suffit pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un fast-food classique. L'enseigne vend par exemple des burgers avec de la salade à la place du pain. On peut également choisir des beignets de crevettes ou de moules.

Mos Burger fait ce genre de dingueries. mos burger instagram

Les sites pour expatriés et les blogs food francophones ne tarissent pas d'éloges au sujet de Mos Burgers. On apprend par exemple que les produits sont frais et locaux. Cela donne des saveurs différentes en fonction des régions dans lesquelles on mange. De plus, les burgers sont préparés en fonction des commandes, il faut donc être un peu patient et ils sont servis à table. Le service à la japonaise dans toute sa splendeur.

