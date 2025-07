Une scène de l'épisode V (L'Empire contre-attaque) dans la saga Star Wars.

Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric

Le sabre laser du Seigneur Noir des Sith dans les films Star Wars sera mis aux enchères en septembre.

Il ne s'agit pas de n'importe quel sabre laser. Celui-ci a été utilisé dans les épisodes V et VI de la saga Star Wars, soit L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, deux films iconiques. L'arme factice ne sert désormais plus à faire régner le côté obscur de la force, mais à faire de la thune. C'est la maison de vente aux enchères américaine Prophouse qui s'occupe des enchères qui se dérouleront en septembre prochain.

Voici l'objet de désir. Image: Propstore

Le sabre laser a été manié par l'acteur David Prowse et son remplaçant, l'escrimeur olympique Bob Anderson, précise The Hollywood Reporter. Un autre sabre avait été utilisé dans le premier épisode, Un Nouvel Espoir (1977). Mais selon la maison de vente aux enchères, il s'agirait du seul sabre laser original jamais mis aux enchères.

Ceci n'est pas un poivrier. Image: Courtesy of Propstore

Selon le réalisateur de la saga, George Lucas, le sabre laser a été construit à partir du manche d'un ancien flash d'appareil photo britannique, de câbles et de boutons de calculatrice. Bref, un engin fait de bric et de broc qui vaut désormais une fortune.

L'accessoire sera vendu aux enchères à Los Angeles en septembre. Auparavant, il effectuera une tournée promotionnelle à Londres et à New York, où les visiteurs et fans de Star Wars pourront l'admirer une dernière fois avant qu'il ne trouve un nouvel apprenti.

Les experts estiment que le sabre laser vaut jusqu'à 2,4 millions de francs. (nib)

