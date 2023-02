Americaaaaaaaaaaa! shutterstock/dr

Voici ce que les Ricains bouffent pendant le Super Bowl

Les blogs food et les sites américains regorgent de recettes pour remplir les estomacs des sportifs du canapé qui regarderont le Super Bowl ce dimanche. Voici un aperçu des plats les plus iconiques.

Le Super Bowl a lieu ce dimanche 12 février. Des millions d'Américains seront devant leur télé pour assister à cet événement sportif dont l'Europe se fout pas mal. Et il faudra les nourrir, ces sportifs du canapé! Les sites et blogs food made in USA regorgent de recettes plus grasses les unes que les autres. Eh oui, le Super Bowl s'étire sur plus de 4 heures, sans compter le half-time show qui dure 30 minutes. Il faut prendre des forces.

Voici 9 recettes à faire (ou pas) ce dimanche.

Mac & cheese

Contre toute attente, il existe plein de façons de préparer des mac & cheese (ce n'est apparemment pas juste des mac et du cheese). La recette qu'on vous propose ici est faite pour ceux qui veulent aller vite en utilisant, par exemple, un Instant Pot ou un rice cooker. En gros, si vous pensiez que la recette des mac & cheese était déjà une recette de flemmards, sachez qu'il y a encore pire.

Côté ingrédients, il ne faut pas avoir peur du gras: du beurre, du cream cheese, de la crème entière, des macaronis et du cheddar. La recette que je vous ai dégotée donne des proportions à l'Américaine, c'est-à-dire par «cup» mais la photo ci-dessous parle d'elle-même. Ne prévoyez pas un jogging juste après, vous risquez l'infarctus.

Et parce que ce n'est jamais assez lourd, la recette suggère d'ajouter une garniture croustillante, comme des chips de cheddar. Hmm tasty!

Mac & cheese en version tartelette☝️

C'est plus mignon qu'une plâtrée de mac & cheese, mais ce n'est pas moins gras. D'après le site qui propose cette recette, «ce sont des amuse-gueules parfaits pour le Super Bowl ou tout autre événement sportif, car ils sont faciles à transporter et peuvent être mangés pendant que vous regardez le match!» N'est-ce pas merveilleux de pouvoir bouffer de mini portions en vivant dans le déni?

Queso à la Velveeta

Le Queso (qui signifie fromage en espagnol) à la Velveeta est un dip de haricots noirs, de bœuf, de fromage et de tomates dans lequel on vient tremper des nachos comme une pelle qui ramasse de la neige, c'est-à-dire généreusement. Ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'on peut la préparer deux jours avant, ce qui permet de gagner du temps pour faire d'autres dips qui vous boucheront les artères. Oh yeah!

En gros, on fait revenir de la viande hachée dans de la bière, on ajoute les tomates, de la coriandre, des oignons rouges et... du cheddar à gogo. La recette est à retrouver ici.

Seven Layers Dip

Autrement dit, un gâteau de couches comme le Diplomate de Rachel. Une couche d'oignons, une couche de haricots frits, une couche de guacamole, une couche de sauce, une couche de crème fraîche, une couche de fromage, le tout garni de légumes frais.

Selon le site américain Delish, un Super Bowl n'est pas réussi sans un Seven Layers Dip. Et si la version maison vous donne déjà des relents, sachez qu'il existe une version toute prête dans les supermarchés. «Hmmm!» comme dirait Monica Geller.

Stuffed Pepperoni Pizza Bread

Pour réaliser un Stuffed Pepperoni Pizza Bread, vous prenez ce que l'Italie a de plus beau à offrir, c'est-à-dire la pizza, et vous la détruisez en la piétinant de vos gros sabots américains.

Le pain pizza farci au pepperoni est un incontournable du Super Bowl. L'ingrédient principal de ce plat est le fromage. Cette recette est absolument géniale puisqu'elle précise qu'il faut du fromage italien râpé. Ah.

Italian Pinwheels

Les «Italian Pinwheels» n'ont d'italien que le nom. Selon une recette que j'ai trouvée sur un blog, ces roulés crus exigent que vous superposiez deux types de charcuterie: du salami de Gênes et du pepperoni, un salami made in USA. Pourquoi? Pourquoi pas! Pour cette recette, il faut aussi préparer une base de cream cheese légèrement piquante qu'on vient maroufler comme du ciment sur des tortillas, un pain bien connu des Italiens.

Buffalo Cauliflower Bites

Yeah! Des légumes! Oui, mais des légumes frits! Faut pas déconner, vous pensiez quand même pas qu'il y aurait un plat sain dans cette liste?

Les Buffalo Cauliflowers Bites sont des bouchés de chou-fleur frit. Selon le blog Feel Good Foodie, «cette collation est saine et a une faible teneur en glucides.» Sur le principe, c'est vrai. C'est juste qu'un chou-fleur plongé dans un peu de beurre et de farine et mis dans un Airfryer. Mais le piège, c'est le Dip, souvent très gras.

Chicken wings Old Bay

Un Super Bowl ne serait pas un Super Bowl sans des ailes de poulet. La nouvelle mode veut qu'on cuise les morceaux de viande dans un Air Fryer (c'est plus light que dans une friteuse ou une poêle.) Plusieurs sites recommandent de les assaisonner avec de la Old Bay, un mélange d'herbes et d'épices typiquement américain. Certains blogs vous diront également de tremper les ailes dans du miel, de la sauce piquante et des flocons de piment... On est de moins en moins sur quelque chose de light.

Attendez que je vous parle du dip dans lequel tremper ces chicken wings. Il peut s'agir d'une sauce au fromage bleu ou d'une ranch dressing, autrement dit une mayonnaise au babeurre agrémentée d'herbes, mais vous pouvez aussi opter pour un dip piquant ou un ketchup tout simple.

Dessert Nachos

Il n'y a aucune raison pour que les nachos soient cantonnés aux plats salés. Les nachos peuvent également vivre leur meilleure vie en version sucrée. En plus, la recette que je vous ai trouvée est ultra simple. Prenez des tortillas, coupez-les en triangles, ajoutez du beurre fondu et une bonne couche de sucre à la cannelle. Faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes puis sortez-les du four. Ajoutez ensuite de la crème fouettée, du chocolat fondu et des baies fraîches... parce que cinq fruits et légumes par jour.

Bon Super Bowl à tous!

