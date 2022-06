Apparemment, il n'y a plus d'assiettes dans les restaurants 🙄

En fait, on aurait pu s'attendre à ce que la fâcheuse tendance gastronomique de ne pas servir les plats sur des assiettes, mais plutôt sur un assortiment d'ardoises, de planches en bois ou de corbeilles en métal, soit révolue depuis longtemps. Un lointain souvenir des années 2010.

Malheureusement, on doit se rendre à l'évidence: nous sommes en 2022 et on nous sert des pâtes dans un verre à vin, un dessert au chocolat sur une tong ou des quesadillas dans un lavabo. Oui, la communauté en ligne #WeWantPlates est plus que jamais nécessaire. Voici pourquoi:

Quesadillas dans un lavabo, c'Ă©tait pas une blague:

Bild: reddit

Aucune idée de ce que c'est censé être, à part du gâchis garanti sur la table.

Bild: reddit

Dessert sur une tong. Mmhh!

Bild: reddit

Fish & Chips dans une boîte à outils. Le rêve!

Bild: reddit

Prenez un presse-papiers de charcuterie et installez-vous!

Bild: reddit

Alors lĂ , j'ai pas les mots.

Bild: reddit

Sandwichs aux œufs brouillés dans une boîte en bois.

Bild: reddit

Au cas oĂą vous vous demandiez quoi faire avec vos masques...

Bild: reddit

Remplacer les assiettes par des contenants bizarres, c'est une chose. Le niveau au-dessus consiste Ă jeter de la nourriture directement sur la table.

Bild: reddit

Ça se prend pour le Pollock de la bouffe.

Bild: reddit

L'intensité du machin.

Bild: reddit

LĂ , on vous sert directement la nourriture dans la main.

Bild: reddit

Spaghetti dans un verre à vin. Dans un verre à vin renversé. Sur une ardoise. Beaucoup trop d'infos en même temps.

Bild: reddit

«Quoi? Ils veulent des assiettes ? *Soupir* D'accord, je vais faire preuve de créativité»

Bild: reddit

Dessert Ă la pelle sur un journal. Avec des gants en laine pour une raison Ă©nigmatique.

Bild: reddit

Waouh, quelle générosité! Un sandwich dans une cruche en argile.

Bild: reddit

Des planches au lieu d'assiettes✔️

Des caisses en bois pour les hot-dogs✔️ Des bocaux pour les boissons✔️

Des gamelles pour les frites✔️

Bild: reddit

Je crois que le bacon est la star de ce plat.

Bild: reddit

Salade dans un verre à cocktail... posé sur un sous-verre de salami.

Bild: reddit

Regardez de plus près. Il y a un morceau d'agneau quelque part...

Bild: reddit

C'est une épidémie👇

Tartare de thon et cacahuètes en cornets de glace... dans une boîte fourrée de haricots.

Bild: reddit

En parlant de cornet de glace...

Au rayon «déconstruit»: la salade César DIY.

Bild: reddit

Pendant ce temps-lĂ , au Japon...

Bild: reddit

«Votre boisson, monsieur!»

Bild: reddit

Servi Ă la perfection... mais pas dans une assiette.

Bild: reddit

