Ce site calcule les quantités pour une raclette et le Valais ne va pas aimer🥲

Les Valaisans en sueur.

La raclette, ce n'est pas juste du fromage fondu, ça, c'est LE raclette. LA raclette, c'est un plat qui se partage comme on partage le pain béni. C'est une religion avec ses rituels, comme le fait que la viande séchée ne se mange qu'en entrée, «JAMAIS EN MÊME TEMPS», me confirme Agathe, une amie valaisanne. Quand je lui ai dit qu'il existait un site qui permettait de calculer la quantité idéale d'ingrédients pour une raclette et que ce site propose d'accompagner le fromage fondu de jambon blanc, elle m'a répondu: «Blasphème».

Raclette.World calcule la soi-disant quantité idéale d’ingrédients à acheter en fonction du nombre de personnes pour une party raclette. Ce calculateur vous dit, par exemple, le nombre de patates que vous devez cuire, mais vous recommande également le nombre de tranches de jambon blanc que vous devez acheter. Oui, du jambon blanc, l'équivalent du bœuf aux petits pois dans le Diplomate anglais de Rachel (ceux qui n'ont jamais regardé Friends, je suis désolée).

Le site pousse la provocation encore plus loin en proposant de calculer la dose de bacon, de chorizo, ou encore de rosette à mettre à table, des ingrédients qui sont considérés comme des «classiques». Les Valaisans en PLS.

Genre ça, c'est interdit en Suisse. Image: Shutterstock

On retire le passeport pour ce genre de chose. Image: Shutterstock

Je vous parle même pas de ça. Image: Shutterstock

Et attendez, c'est pas fini. Les cornichons, qui sont pourtant un indispensable, font partie des extras parmi les oignons rouges, les champignons et la laitue??? Mon p'tit cœur suisse saigne. Et le pire, c'est qu'il y a une option végétarienne. Mais la raclette est un plat végétarien, tcheuuu!

Qui est derrière ce site criminel?

Pour avoir le culot d'associer du jambon blanc et du chorizo au fromage de raclette, il faut être... français. Heureusement, les fondateurs ont de l'humour. Sur leur site créé en 2021, il est écrit:

Les trois co-fondateurs ont mis au point une technologie d'IA post-quantique basée sur la blockchain dans le Metaverse. Cette technologie enviée par de nombreuses entreprises de la Silicon Valley rend enfin accessible au plus grand nombre un calculateur de raclette d'une efficacité sans pareil. On est rassuré, c'est un robot qui fait ces associations étranges.

J'ai quand même fait le test et rien ne va

Abstraction faite de toute cette charcuterie hors sujet, j'ai testé l'intelligence artificielle post-quantique, histoire de voir si les quantités faisaient quand même sens. J'ai sélectionné les patates, la viande séchée, les cornichons (où sont les oignons grelots!?) et le fromage pour deux adultes ayant une faim normale. Et là... j'ai été trop choquée, comme dirait Maeva Ghennam.

Image: raclette.world

Six tranches de viande séchée? Mais des tranches fines ou monstres épaisses? Je comprends pas. Six tranches... ils se sont trompés, non? Ils voulaient dire six couches de viande séchée, n'est-ce pas? Et dix cornichons.. à deux? La vache, on va pas s'étouffer. Quant au fromage, je n'achète que des demi-meules, donc no comment.

D'ailleurs, sur Twitter, plusieurs personnes ont remarqué le manque de cohérence du calculateur. Mais comme l'internaute ci-dessous a sélectionné le jambon blanc parmi ses ingrédients, il mérite de se tromper dans sa liste de courses.



Heureusement, Raclette.World ne suggère pas le nombre de bouteilles de pinard à acheter. Heureusement, parce que là, on frôlerait l'incident diplomatique. A tous les coups, les Français boivent du rouge avec leur raclette. Comme les gens de banques d'images...

C'est donc ça le Metaverse? Image: Shutterstock

Si vous voulez plus d'infos sur le raclette et la raclette, je vous recommande vivement la vidéo des Valaisans dans l'espace. Tout y est:

Vous préférez la fondue?

Je pose aussi ça là...