Il avait de belles choses à l'after-party des Oscars 2023 comme des choses moins belles. keystone

Et l'Oscar de la tenue la plus moche va à...

Il y avait les looks de la cérémonie des Oscars et il y avait les looks de l'after-party Vanity Fair. C'est lors de cette deuxième partie de soirée que certaines stars sont parties en cacahuète.

Il ne faut pas confondre les tenues sur le tapis rouge des Oscars (qui cette année était blanc) et les tenues à la soirée Vanity Fair qui a traditionnellement lieu après la cérémonie. A cette petite sauterie, il y a toujours des mannequins, des chanteurs et d'autres personnalités qui n'ont rien à voir avec le monde hollywoodien.

C'est aussi un événement plus relax. D'ailleurs, certaines stars se changent entre les deux.

Cara Delevingne portait probablement la plus belle tenue sur le tapis rouge des Oscars:

keystone

Elle s'est ensuite changée pour l'after-party:

instagram

D'autres osent des looks très audacieux, voire laids. Voici le meilleur et le pire des looks des stars.

L'after-party Vanity Fair

Olivia Wilde

Et l'Oscar de la tenue la plus laide est attribué à Olivia Wilde. On dirait vraiment que la robe n'est pas finie ou qu'Olivia Wilde s'est fait agresser sur le chemin. Surtout que l'actrice et réalisatrice nous a habitués à beaucoup mieux!

Cette robe crie le manque d'attention. keystone

Sabrina Carpenter

On aurait pu aussi donner la statuette à Sabrina Carpenter, mais l'actrice et chanteuse américaine est connue pour ses tenues douteuses.

Bonjour, non. Image: AP Invision

Hunter Schafer

C'était également très serré avec Hunter Schafer, actrice et mannequin, qui n'est venue avec rien d'autre qu'une plume sur les seins.

instagram

C'est très chic! Image: AP Invision

Pedro Pascal

Même si on adore Pedro Pascal, «Daddy», le pantalon de son costume est mal coupé. On dirait que le tailleur a oublié de faire l'ourlet. Ça n'enlève rien au fait qu'il est super chou. On l'adore!

instagram

Donatella Versace

La créatrice de mode était étonnamment sobre dans cette tenue. A moins que sa jupe soit faite en peau de dalmatien... Image: AP Invision

Billie Eilish et son petit ami Jesse Rutherford

Cette fois-ci, ils ne sont pas venus avec une couverture Gucci sur le dos. Bravo à eux. youtube

Le make-up, c'est un concept.

Christina Aguilera

En mode Morticia Addams. Image: AP Invision

Zooey Deschanel

La légende raconte qu'elle s'est envolée pendant la soirée. Image: AP Invision

Megan Thee Stallion

Elle arrive à respirer? Image: AP Invision

Adwoa Aboah

Elle a l'air ravie d'être là... Peut-être qu'elle est allergique au pollen🤷‍♀️. Image: AP Invision

Heidi Klum

Tout ce tissu me donne des angoisses. Image: AP Invision

Chrissy Teigen

Elle est prête pour le Carnaval de Rio. Image: EPA

Holland Taylor

Dans la catégorie, je porte de la soie... Image: AP Invision

Alan Cumming

C'est vraiment très soyeux. Image: EPA

Karolina Kurkova

Soie ou satin? Image: AP Invision

Ciara

Dans la catégorie «Je suis venue à poil»... Image: AP Invision

Alessandra Ambrosio

Il n'y a que la maille qui m'aille.

Selon vous, quelle star mérite l'Oscar de la pire tenue?

