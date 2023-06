27 mèmes qui révèlent les inconvénients d'être parents

Bien sûr que les parents aiment leurs petits coquins d'enfants plus que tout au monde. Malgré tout cet amour, ils doivent aussi admettre que certains moments peuvent être très pénibles.

Les mèmes suivants illustrent parfaitement la vie des jeunes parents. Et même si vous n'avez pas d'enfants, vous comprendrez très bien certains d'entre eux.

A un moment donné, les enfants auront besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport...

Quand tu demandes à ton enfant de sourire pour la photo.

Juste par défiance.

«S'il te plaît, tiens ma main et marche à côté de moi.»



Plus tôt vous l'acceptez, plus ça devient facile.

«Hey Janice, je peux te rappeler dans onze ans?»

Pas pour le bien-être des enfants, mais pour le vôtre.

«Quand le bébé s'endort sur toi et que tu essaies de le mettre dans son berceau.»

Et aujourd'hui on sait qu'il y aurait eu assez de place!

«Quand votre enfant occupe tout l'espace dans le lit alors qu'il y a assez de place pour vous deux.»

Le regard passif-agressif.

«Le regard que ta mère te lance quand tu l'as embarrassée en public, mais qu'elle ne peut pas encore te tuer.»

Qui pense à Family Guy en voyant ce mème?

«La première fois que tu entends "maman".»

«La 7567ème fois.»

Pour la référence:

C'est gentil de sa part de demander quand même. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Mari: comment allaient les enfants aujourd'hui?»

«Moi:»

Parce que vous les aimez...

«La maternité, c'est être le porte-collation, peu importe à quel point vous êtes fabuleuse.»

Dès que le fil de la patience se brise:

«Ce que je ressens quand mes enfants ne veulent pas manger leur nourriture: 'Alors mourrez de faim!»

Probablement que ça concerne aussi les pères.

«Je suis presque sûr que les mères font partie d'une expérience scientifique conçue pour prouver que le sommeil n'est pas essentiel à la survie.»

Salutations à tous les plus de 30 ans.

«Si vous avez joué avec vos enfants par terre et que vous devez maintenant réapprendre à marcher.»

Drastique mais efficace.

Moi: «J'adore être mère.»

Also me: «Comment simuler son propre coma?»

Ne vous excitez pas trop tôt.

«Moi téléphonant à mon mari pour lui dire que j'ai mis les trois enfants au lit à 19h30: 'J'ai gagné!»

Angoissant.

«Quelqu'un: Qu'est-ce que ça fait de travailler à la maison avec des enfants?»

«Moi:»

Ok, bon, les adultes font ça aussi.

*Les emballages de bonbons font du bruit*

«Les enfants:»

La définition de la patience.

«Quand vous essayez de mettre les jambes de votre tout-petit dans un pyjama une-pièce, "Plie le genou!"»

En tant que parent, vous devenez le mur d'escalade officiel. Que cela vous plaise ou non.

«Si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que d'être parent d'un tout-petit.»

Inexplicable.

«Enfant: "Maman, pourquoi mon dinosaure ne rugit plus et pourquoi tous mes tracteurs ne font-ils plus de bruit de pelleteuse?"»

Moi:

Les deux sont en vrai épuisants.

«Moi à 25 ans après une course rapide de 5 km.»

«Moi à 35 ans après avoir attaché mon enfant dans le siège auto.»



Mais toujours avec le sourire.

«Comme je suis proche d'avoir une dépression nerveuse 99% du temps.»

Aaaah les gosses.

«Moi, à l'âge de 98 ans, je me souviens de la fois où j'ai cuisiné un repas et que mes trois enfants l'ont mangé.»

Oh non, quelle «punition». 😱

«Si mon enfant menace de ne pas me parler pour le reste de la journée.»

Le home office, ça peut être compliqué.

«Mon tout-petit.»

«Mon fils de 6 ans.»

«Moi dans une réunion Zoom.»



Absolument compréhensible.

«Docteur: "Avez-vous des enfants?"»

«Moi: "Oui, j'en trois enfants."»

«Docteur: "Buvez-vous?"»

«Moi: "Oui, j'ai trois enfants."»



Karma.

«Moi quand mon enfant trébuche sur le jouet que je lui ai demandé 100 fois de ramasser.»

Pour être honnête, c'est également chiant quand les adultes le font.

«Quand vos enfants vous racontent une histoire et que ça ne finit jamais putain.»

(smi)

