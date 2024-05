Et si on était honnêtes au premier date Tinder?

Maman, je voulais juste te dire que la Fête des Mères ne serait pas possible sans moi. J'attends mon cadeau dans le salon. Love, Joshua

La maman la plus okay du monde.

Quand ma mère avait mon âge, elle était probablement une rappeuse et une breakdanceuse.

Mille spermatozoïdes sont entrés en toi un jour... et j'étais l'heureux élu. Bonne Fête des Mères!

Merci maman d'être extraordinaire, de prendre soin de nous et... de ne plus faire ton meatloaf.

Vous auriez pu acheter une carte lambda au supermarché ou dans une quelconque papeterie. Un truc kitsch, mielleux et aussi ennuyeux que celle de l'année dernière.

Plus de «Divertissement»

Ce dimanche 12 mai, on fête les mamans. Et pourquoi pas lui exprimer votre amour pour elle avec une carte de vœux originale?

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Les plus lus

Que vaut «The Fall Guy», la comédie explosive avec Ryan Gosling?

Adapté d'une série culte des années 80, The Fall Guy est un hommage au cinéma d'action qui montre une fois de plus le talent comique de Ryan Gosling.

Il fut une époque pas si lointaine où la tendance était d'adapter au cinéma les séries cultes des années 70/80. On se souvient de Charlie et ses drôles de dames (2000), Starsky et Hutch (2002), Shérif, fais-moi peur (2005), L'Agence tous risques (2010) ou encore 21 Jump Street (2012).