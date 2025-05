Vidéo: watson

Leur différence de taille est choquante

Reggie, un dogue allemand mesurant 90 centimètres au garrot, a fait la connaissance de Pearl, un chihuahua de 10 centimètres. Une rencontre aussi improbable qu'adorable.

Les chiens, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et lorsque le plus petit d'entre eux rencontre le plus grand, le résultat détonne.

C'est aux Etats-Unis que cela se passe. Mercredi 30 avril, le Guinness World Records (GWR) a réuni pour la première fois Reginald «Reggie», un dogue allemand de l'Idaho, et Pearl, un chihuahua de Floride. D'un côté, un colosse de 90 centimètres au garrot, et de l'autre, un adorable petit chien de 10 centimètres, soit la taille de votre smartphone.

«C'est à peu près la même hauteur qu'une batte de baseball ou une guitare acoustique... ou dans le monde des records: la plus haute pile de gaufres, qui mesure 91,5 cm» Le Guinness World Records à propos de Reggie.

Âgés respectivement de sept ans pour Reggie et de quatre ans pour Pearl, les deux chiens se sont rapidement sentis à l'aise ensemble, marchant côte à côte. Ils en ont également profité pour faire une sieste ensemble.

Reggie et Pearl, une amitié de taille. Image: Guinness World Records

Pearl assise entre les pattes de Reggie. Image: Guiness World Records

Les propriétaires des deux chiens étaient très confiants quant à l'issue de cette rencontre, les deux animaux ayant des caractères très calmes. L'entrevue a eu lieu chez Reggie, dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis.

«Quand Pearl rencontre des chiens plus grands, elle est très amicale. Je pense qu'elle ignore qu'elle est une petite chienne. En général, elle est très joueuse avec les grands chiens; elle veut juste être à leurs côtés.» Vanesa Semler, propriétaire de Pearl

«Je ne crains pas que Reggie soit maladroit avec Pearl. Il est très, très prudent et vigilant. Je pense qu'il sera très gentil avec elle et probablement plus intéressé par les propriétaires de Pearl que par Pearl elle-même!» Sam Johnson Reiss, le papa de Reggie

Ce n'est pas la première fois que le Guinness World Records organise des rencontres de records opposés. En novembre 2024, l'éditeur du célèbre Livre des records avait organisé la rencontre entre la plus grande femme du monde, mesurant 2,15 mètres, et la plus petite, qui ne mesurait que 62 centimètres.