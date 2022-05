Celui qui a filmé ce resto clivant à Paris est l'inventeur d'un autre truc clivant

Ora, le restaurant végé sans assiettes, a fait hurler Twitter la semaine dernière. On apprend cette semaine que l'auteur de la vidéo virale est aussi l'inventeur du café gourmand.

Imaginez: vous êtes dans un restaurant dans lequel on mange sans assiettes parce que ça met de la poudre aux yeux des gens, et dans ce même restaurant, il y a l'inventeur du café-gourmand, un autre truc qui met de la poudre aux yeux des gens...

Dans cet établissement qui sent bon le «concept», devant des bobos en manque de sensations fortes, on dresse les plats directement sur une nappe en papier, parce qu'apparemment, c'est cool. Une vidéo virale sur Twitter montre le chef, chemise ouverte comme s'il était en after à Ibiza, en train de «peindre» avec extravagance une purée, quelques sauces, et de déposer deux bouts de pains et des aubergines.

Celui qui a filmé la scène s'appelle Bernard Boutboul et il est l'inventeur d'un autre concept énervant: le café-gourmand. Dans les années 80, il a également créé une entreprise qui s'appelle Gira Conseil. Elle aide les restaurants à trouver des idées (pour ne pas dire des «concepts») et se faire plein d'argent.

Bernard Boutboul, 57 ans, a posté la fameuse vidéo sur Facebook. Elle a ensuite été relayée sur Twitter par @ChmpChmpy et est devenue virale. Le restaurant et son chef, comparé à un kéké, ont été vivement critiqués, principalement parce que les gens les trouvent pompeux et surfaits.

Est-ce que Bernard Boutboul est derrière le restaurant sans assiettes? Peut-être. Il a écrit sur Facebook: «Le plat principal Gira Conseil...» Pas sûr que ça devienne aussi populaire que le café-gourmand.

Et pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il existe un Depuis Quand:

