BTS, ici aux American Music Awards en 2021. Keystone

Le groupe phénomène BTS annonce une tournée mondiale

De retour de sous les drapeaux en Corée du Sud, le groupe star de la K-pop confirme son retour en 2026 avec une tournée à l'internationale et un nouvel album.

L'agence du groupe phénomène de K-pop BTS, HYBE, a confirmé mercredi la tenue d'une tournée mondiale et la sortie d'un nouvel album du boys band en 2026, qui l'avait déjà annoncé lors d'un livestream ayant généré plus de sept millions de vues. Le septuor, qui a fait ses débuts en 2013, est devenu la première formation sud-coréenne à dominer les classements musicaux américains et constituer une communauté mondiale de fans, appelée «ARMY».

Mais en Corée du Sud, tous les hommes valides de moins de 30 ans sont appelés au moins 18 mois sous les drapeaux en raison des tensions avec le Nord, une obligation qui a forcé le boys band à marquer une pause en 2022. Désormais libéré du service militaire, le septuor «se rendra aux Etats-Unis en juillet pour entamer les préparatifs du nouvel album et de leur tournée tous ensemble», a indiqué HYBE dans un communiqué.

Une «excellente nouvelle» pour l'industrie

Le groupe avait annoncé mardi son retour au printemps 2026 au cours d'un live diffusé sur la plateforme Weverse, suscitant la frénésie de ses millions de fans qui attendaient impatiemment ce come-back. Ce livestream de 30 minutes a été suivi par plus de 7,3 millions de personnes en temps réel, un record pour le groupe, selon HYBE.

«Ils prévoient de sortir leur nouvel album en 2026 et de se lancer dans une tournée mondiale de grande envergure»

S'il sort comme prévu au printemps l'an prochain, ce nouvel album sera le premier depuis «Proof» sorti en 2022 qui s'était vendu à 3,5 millions d'exemplaires.

Le retour de BTS est une «excellente nouvelle» pour l'industrie de la K-pop, estime Yoo Sung-man, analyste chez Leading Investment and Securities. A son apogée, le groupe représentait 0,2% du PIB de la Corée du Sud. (jzs/ats)