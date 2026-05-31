variable, orageux25°
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

Voici le prix des montres Jaeger-LeCoultre dans In The Grey

Dans le film « In the Grey » de Guy Ritchie, qui vient de sortir, les acteurs Eiza González et Henry Cavill mettent en valeur le savoir-faire horloger raffiné de Jaeger-LeCoultre à l&#039;écran.
Les garde-temps de Jaeger-LeCoultre tiennent presque le rôle principal dans le dernier film de Guy Ritchie.image: lionsgate

Dans ce thriller, cette montre suisse vaut autant qu'une Tesla

Henry Cavill qui sauve le monde avec une montre à près de 50 000 francs au poignet? C’est à peu près l’ambiance du dernier film de Guy Ritchie, In The Grey, où la maison helvétique Jaeger-LeCoultre s’incruste discrètement - mais avec panache.
31.05.2026, 18:4931.05.2026, 18:49
Marine Brunner
Marine Brunner

Sorti le 15 mai aux Etats-Unis, In the Grey est le nouveau thriller signé de la griffe de Guy Ritchie, le Britannique spécialisé dans les beaux et belles gosses qui parlent vite - et dégainent leur flingue encore plus vite.

Le film réunit Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González et Rosamund Pike dans une histoire d’agents clandestins chargés de récupérer une fortune d’un milliard de dollars volée par un despote. Sauf qu'évidemment, tout dégénère rapidement entre explosions, fusillades et punchlines.

Au milieu des armes automatiques et des costumes parfaitement taillés, un autre détail saute discrètement aux yeux: les montres. Et pas n’importe lesquelles. Jaeger-LeCoultre s’est offert un très beau placement produit au poignet des stars du film. Eiza González apparaît ainsi avec une Reverso Classic Duetto en or rose. Difficile de faire plus héritière-mystérieusequi-commande-un-negroni-à-Monaco.

Avec son boîtier réversible, ses diamants et ses lignes Art déco, la montre joue à fond la carte du chic intemporel.
Avec son boîtier réversible, ses diamants et ses lignes Art déco, la montre joue à fond la carte du chic intemporel.image: Jaeger-LeCoultre

Prix du bijou? Environ 28 200 francs sur le site de Jaeger-LeCoultre.

Henry Cavill, lui, commence le film avec une Master Control Chronograph Calendar en acier. Une pièce beaucoup plus discrète… du moins jusqu’à ce qu’on réalise qu’elle embarque un chronographe, un calendrier complet et des phases de lune.

Henry Cavill et sa Master Control Chronograph Calendar, au début de In The Grey (2026).
Henry Cavill et sa Master Control Chronograph Calendar, au début de In The Grey (2026). image: lionsgate
La Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar est une montre en acier au design sobre et élégant.
La Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar est une montre en acier au design sobre et élégant.image: Jaeger-LeCoultre

Le tout dans un design suffisamment sage pour donner l’impression que son propriétaire s'en tire raisonnable financièrement, alors qu’il porte quand même plus de 18 000 francs au poignet.

Mais le vrai moment «crypto-bro devenu aristocrate italien» arrive plus tard dans le film, lorsque l’acteur britannique passe à une Polaris Perpetual Calendar en or rose. Là, on entre dans une autre catégorie de fantasme horloger.

Une montre sportive et luxueuse en or rose: La Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar.
Une montre sportive et luxueuse en or rose: La Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar.image: Jaeger-LeCoultre

Quantième perpétuel, cadran bleu dégradé ultra sophistiqué, allure sportive mais luxueuse: c’est le genre de montre qui murmure subtilement «Je possède un yacht». Prix affiché par la marque suisse: environ 49 600 francs suisses.

Ce n’est évidemment pas un hasard si Jaeger-LeCoultre apparaît aussi clairement dans le film. Hollywood adore les montres de luxe: elles permettent de construire un personnage en une seconde. Une Patek hurle le pouvoir, une Casio évoque le geek malin, et une Jaeger-LeCoultre suggère généralement que le héros lit peut-être Nietzsche entre deux fusillades.

«C’est quoi cette m*rde»: la collab’ Swatch x AP choque

Et dans In the Grey, le placement fonctionne parfaitement: les garde-temps suisses apportent juste ce qu’il faut de sophistication silencieuse à cet univers de mercenaires impeccablement coiffés, de milliardaires douteux et de violence rigoureusement photogénique.

Vous aimez les montres?
On a rencontré le patron de Swatch et une invitée rarissime nous a rejoints
On a rencontré le patron de Swatch et une invitée rarissime nous a rejoints
de Patrik Müller et Werner De Schepper
Une «mythique» Patek Philippe vendue 14,2 millions à Genève
Une «mythique» Patek Philippe vendue 14,2 millions à Genève
Rolex tient son meilleur ambassadeur
Rolex tient son meilleur ambassadeur
de Marine Brunner
Swatch va refuser de vous vendre cette montre selon la météo
Swatch va refuser de vous vendre cette montre selon la météo
Cette gauche morale qui veut mettre Rolex en taule
5
Cette gauche morale qui veut mettre Rolex en taule
de Antoine Menusier
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
de Marine Brunner
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
2
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
de Fred Valet
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
de Fred Valet

Cet horloge trouve une parade au problème de la Royal Pop...

Vidéo: watson

Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan

1 / 24
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.
1 / 25
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.

Gourmet Festival: le célèbre Malakoff revisité façon street food.
partager sur Facebookpartager sur X
C’est qui ce jeune rappeur dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati remporte la demi-finale de «son» Championnat du monde
L'équipe suisse de hockey est en finale de son Championnat du monde à Zurich! Samedi, la Norvège n'a pas pu dérouter le train helvétique et a été dominée 6-0 en demi-finale.
Il ne reste donc plus qu'une marche à gravir. Face à des Norvégiens rugueux, la Suisse a poursuivi ce qu'elle a montré au cours des deux semaines de compétition. Solide, sérieuse, efficace. Les amateurs de suspense ont rapidement compris que cette partie ne serait pas pour eux. Ou alors pendant les 18 minutes initiales, juste avant l'ouverture du score de Bertschy.
L’article