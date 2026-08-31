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Parmigiani Fleurier dévoile un trésor limité à 30 exemplaires

Parmigiani Fleurier dévoile la Tonda PF Skeleton Rose Gold Milano Blue, une montre suisse à 97 000 francs limitée à seulement 30 exemplaires.
La Tonda PF Skeleton Rose Gold Milano Blue de Parmigiani Fleurier sera produite à seulement 30 exemplaires.image: parmigiani fleurier

Cet horloger suisse dévoile un trésor limité à 30 exemplaires

Trente exemplaires dans le monde et près de 100 000 francs au poignet: Parmigiani Fleurier, basé dans le canton de Neuchâtel, dévoile une nouvelle Tonda PF Skeleton en or rose et «Milano Blue». Voici pourquoi cette pièce est particulièrement rare.
31.08.2026, 13:3431.08.2026, 13:34

Il faudra être rapide pour mettre la main dessus: Parmigiani Fleurier dévoile la Tonda PF Skeleton Rose Gold Milano Blue, une nouvelle montre produite en édition limitée à seulement 30 exemplaires.

La particularité de cette pièce ne tient toutefois pas seulement à sa rareté. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une montre «squelette»: une grande partie de la matière habituellement présente autour du mouvement a été retirée afin de laisser apparaître son architecture mécanique.

Parmigiani Fleurier dévoile la Tonda PF Skeleton Rose Gold Milano Blue, une montre suisse à 97 000 francs limitée à seulement 30 exemplaires.
Or rose 18 carats, cadran «Milano Blue» et mécanique presque entièrement visible: la nouvelle Tonda PF Skeleton joue sur le contraste entre matière, vide et lumière.image: parmigiani fleurier

Une technique délicate, puisque l’objectif consiste à ajourer le calibre sans compromettre sa solidité ni son fonctionnement. Parmigiani Fleurier, basée à Fleurier, dans le canton de Neuchâtel, revendique ici une approche héritée de son savoir-faire dans la restauration de pièces horlogères anciennes: plutôt que d’exhiber la complexité du mécanisme, la Maison dit chercher à ne conserver que sa structure essentielle.

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Au cœur de la montre se trouve ainsi le calibre automatique PF777, développé par la manufacture et constitué de 192 composants. Malgré cette mécanique particulièrement complexe, le mouvement ne mesure que 3,9 millimètres d’épaisseur.

Ses ponts satinés et anglés à la main ont été largement évidés afin de laisser circuler la lumière à travers le mécanisme. Même la masse oscillante, réalisée en or rose 22 carats, est ajourée.
Ses ponts satinés et anglés à la main ont été largement évidés afin de laisser circuler la lumière à travers le mécanisme. Même la masse oscillante, réalisée en or rose 22 carats, est ajourée.image: parmigiani fleurier

L’autre singularité de cette édition limitée est son contraste entre l’or rose et le «Milano Blue», un bleu profond utilisé sur le cadran. Les aiguilles et index en or rose semblent ainsi flotter au-dessus du mouvement apparent.

L’ensemble est logé dans un boîtier de 40 mm en or rose 18 carats, doté de la lunette moletée caractéristique de la collection Tonda PF. Un fond en saphir permet également d’observer le mouvement depuis l’arrière. Le bracelet intégré est lui aussi entièrement réalisé en or rose, avec une alternance de surfaces polies et satinées.

Parmigiani Fleurier dévoile la Tonda PF Skeleton Rose Gold Milano Blue, une montre suisse à 97 000 francs limitée à seulement 30 exemplaires.
Sous le cadran largement ajouré apparaît le calibre automatique PF777: un mouvement de seulement 3,9 mm d’épaisseur composé de 192 éléments.image: parmigiani fleurier

Avec seulement 30 pièces disponibles dans le monde, cette Tonda PF Skeleton s’adresse avant tout aux collectionneurs. Son prix de vente conseillé est fixé à 97 000 francs en Suisse, ou 109 500 euros. (mbr)

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source: universal images group editorial / universal history archive
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