Les looks les plus WTF des American Musics Awards. Image: keystone

People

American Music Awards 2022: les looks de stars les plus WTF

Comme à chaque cérémonie, les stars rivalisent d'imagination, avec plus ou moins de goût, pour se faire remarquer. Certains people ont l'air d'avoir désespérément besoin d'attention, au point d'opter pour un costume recouvert de clous (coucou Machine Gun Kelly).

La dernière cérémonie des American Music Awards, dimanche 20 novembre à Los Angeles, n'a pas dérogé à la règle. Voici les looks les plus... les moins... Enfin, les looks qui piquent un peu la rétine.

L'élégance selon Anitta:

Image: AP Invision

Bebe Rexha, who wears it better?

Image: AP Invision

Image: dr

Machine Gun Kelly et son costume à clous de 20 centimètres:

Image: AP Invision

Regardez comme il a l'air à l’aise!

Image: AP Invision

Latto, qui s'est manifestement fait attaquer par un ours en chemin:

Image: AP Invision

Pink et ses cygnes morts:

Image: AP Invision

Pareil pour Yola:

Image: AP Invision

Anitta encore, le visage aussi figé que son haut:

Image: AP Invision

À la bourre, Kelly Rowland n'a pas eu le temps d'enlever ses gants de vaisselle:

Image: AP Invision

Pink encore, qui s'est apparemment habillée dans le noir:

Image: AP Invision

Muni Long: «Quand je serai grande, je veux être un rond.»

Image: AP Invision

Roselyn Sanchez, elle, préfère les trucs pointus:

Image: AP Invision

Ce qui arrive quand tu oublies de mettre une lingette Décolor Stop:

Image: AP Invision

Fifty Shades of violet.

Image: AP Invision

Quand t'hésites entre être un cowboy ou un kéké:

Image: AP Invision

On reste dans le thème? D'accord!

