Pourquoi s'embarrasser d'un pantalon quand on peut être à moitié nue? instagram

People

Met Gala: les stars étaient à moitié à poil à l'after-party

C'est comme lors les Oscars: il y a le moment très officiel où les stars savent encore se tenir et il y a la teuf post gala où là, c'est roue libre.

Plus de «Divertissement»

Au Met Gala, les célébrités font très attention à leurs tenues. Elles sont sans arrêt en train de replacer leur traîne sur le tapis rouge et boivent probablement du champagne en levant l'auriculaire et en se faisant du «air bise» en mode «Mouah! Mouah! Mouah».

Puis, il y a l'after-party du Met Gala, c'est la jumelle maléfique, celle qui vous fait tomber l'élégance et durant laquelle les célébrités boivent probablement des shots. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances, comme aux Oscars, avec la cérémonie et l'after-party.

Entre les deux soirées, les invités se changent et certaines stars ont carrément oublié de mettre un pantalon. Kendall Jenner et Rita Ora sont sorties de leur hôtel en string et en culotte. C'est l'occasion de se la jouer «sexy slutty»! La preuve en images.👇

Kendall Jenner

Tous seins dehors!

Et toutes fesses dehors!

Emily Ratajkowski

Peu de tissu, beaucoup d'informations.

Rita Ora

Comme Kendall Jenner, la chanteuse a fait tomber le pantalon!

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Ambiance Eyes Wide Shut pour la fille du milliardaire.

Rihanna

Too cool for school.

Kylie Jenner

Bonjour madame, mais qui êtes-vous?

Jenna Ortega

En voilà du sexy-slutty!

Gigi Hadid

Elle cache bien son jeu.

Leonardo Dicaprio

Le masque, c'est un peu l'accessoire phare de Leo.

Malheureusement pour lui, l'after-party se passera au paradis👼

Les looks du Met Gala 2023

1 / 26 Les looks du Met Gala 2023

Eye Attraction, le photographe genevois qui immortalise les stars: