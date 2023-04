Si l'enfer existe, il se situe à Indio en Californie, au festival Coachella. instagram

People

Bienvenue dans l'enfer des looks de Coachella

Le festival le plus glamour et le plus people de Californie s'est terminé ce dimanche. Les it-girls ont sorti pour l'occasion leur spray bronzant et leurs vêtements à franges. Tour d'horizon des looks de cette édition 2023.

Si l'enfer existe, il se situe à Indio en Californie entre le 14 et le 16 avril. Coachella, le Paléo des gens riches et célèbres, s'est achevé dimanche et depuis, Instagram est envahi de photos d'influenceuses et de stars lookées avec des vêtements à franges et des shorts à ras la salle de jeux.

Cette année, trois tendances se font concurrence: la tendance cowgirl, l'indétrônable tendance boho qui perd tout de même du terrain sur la tendance alien.

Voici les looks les plus «face palm» de Coachella 2023:

La mannequin Olivia Culpo

Non, ce n'est pas une statue de cire. Cette personne est bel et bien vivante.

L'influenceuse Sophia Culpo

La sœur d'Olivia Culpo fait partie de la team cowgirl. Et pour être cool à Coachella cette année, il ne suffit pas de porter de simples bottes de cowboy, il faut que celles-ci soient fancy en étant, par exemple, à moitié en plastique. Dans le désert, en plein cagnard, ça doit probablement faisander là-dedans, mais bon... le look avant tout!

Le make-up artist James Charles

Une pose naturelle James, voilààààà, parfait... avec la bouche ouverte comme ça! J'adore.

Charli D'Amelio

Comme dirait Google, Charli D'Amelio est une «célébrité sur internet». Pour son Coachella 2023, celle qui a été révélée par TikTok et qui compte 47 millions de followers sur Instagram, a opté pour un look à la Kourtney Kardashian 2022: semi rock'n' roll, semi-gothique.

Teyana Taylor

Cette année, à Coachella, on porte du noir, des chaînes, du cuir et on n'oublie pas de faire sortir la ficelle du string pour la touche élégante. Typiquement le genre de personnes qui écrivent: «Hello humans» sur Instagram.

Irina Shayk

Certaines stars ont l'air de sortir d'un mauvais film de science-fiction, comme le top model Irina Shayk qui aurait pu jouer une méchante dans Retour vers le Futur IV.

Stella Maxwell

Coachella ne serait pas Coachella si une it-girl ne portait pas un T-shirt Iron Maiden.

Delilah Belle Hamlin

A Coachella, cette année, c'est la mode du combo jeans taille basse, string apparent et haut de bikini. La fille de Lisa Rinna en est un exemple.

Ameliagray Hamlin

Aimee Song

Aaaah! Voilà enfin des gens boho (parce que les looks alien, ça fait un peu peur quand même). Vous allez me dire: mais qui sont-ce? Bah des influenceuses... ah non pardon, des «public figure». Mais ne m'en demandez pas trop, je ne sais pas qui est Aime Song sur cette photo.

La tendance boho s'accompagne depuis 2006 de la bouche en cul-de-poule.

Alessandra Ambrosio

On peut compter sur l'ange déchu Victoria's Secret pour perpétuer le style boho.

Merci aussi pour cette bouche.

Alix Ashley Earle

Oh! Et que dire du look de l'influenceuse Alix Ashley Earle et de son pantalon en velours façon gigot de porc ficelé? Notez également la ficelle du string apparente. On adore!

Louie Castro

La palme des looks les plus improbables revient à l'influenceur Louie Castro. Lui, il est hors catégorie et il a tout mélangé: le look cowboy avec le look futuriste et même le look BDSM.

On se quitte sur des photos de brochettes de filles parce «hihi! C'est trop super d'être entre girls»

Sami Clarke, coach sportive sur Instagram et sa girl's squad.

Combo bouche cul de poule et...

... pose flamingo.

Alessandra Ambrosio et ses woooooooo girls. instagram

Coachella revient le week-end prochain. On a hâte!

