La ville de Dubrovnik en Croatie est particulièrement prisée par les fans de la série Game of Thrones. Image: wallsofdubrovnik.com

Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries

Le cinéma et la télévision mettent la lumière sur des lieux exceptionnels, dont certains sont devenus mythiques. Et c'est par milliers que les touristes affluent sur ces anciens plateaux, et causent parfois de nombreux problèmes aux locaux.

Plus de «Divertissement»

Chaque jour, des milliers de touristes asiatiques affluent vers le petit village d’Iseltwald, dans le canton de Berne. La raison, une scène de la série sud-coréenne Crash Landing On You y a été tournée, et tous veulent absolument prendre une photo sur un ponton bien précis au bord du lac.

Et ce n’est pas la seule destination rendue célèbre par une série ou un film, au point d’attirer des foules de fans.

La saga Harry Potter a par exemple entraîné une hausse d’au moins 50% du tourisme sur tous les sites britanniques où les films ont été tournés. Et cette année, la Thaïlande redoute un afflux massif de touristes après la diffusion de la troisième saison de The White Lotus.

Ce sont surtout les petites localités qui souffrent de ce genre de hausse soudaine de fréquentation. Certaines ont même dû mettre en place des mesures pour contenir l’affluence. Voici quelques exemples criants de ce phénomène.

Le café d'Emily in Paris

Dans Emily in Paris, l’héroïne passe beaucoup de temps dans un petit restaurant en plein cœur de Paris, où travaille le séduisant chef Gabriel, un personnage qui a particulièrement charmé les fans de la série Netflix. Aujourd’hui, des visiteurs du monde entier se pressent devant l’établissement, font la queue pour prendre des photos et espèrent apercevoir le célèbre cuisinier.

Le petit restaurant d'Emily in Paris est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans de la série. Image: netflix

Valerio Abate, le propriétaire du restaurant, a confié au Daily Mail:

«Il y a tellement de femmes qui passent par ici et me demandent s’il [Gabriel] travaille vraiment ici. Elles sont déçues quand je leur dis “non”.»

Mais cette popularité soudaine ne fait pas l’unanimité. De nombreux Parisiens se disent exaspérés par les hordes de fans qui envahissent les lieux de tournage. Plusieurs agences proposent désormais des visites guidées sur les traces d’Emily à travers la capitale. Et lors du tournage de la quatrième saison, des graffitis anti-Emily ont même fait leur apparition dans la ville.

Maya Bay de The Beach

Plage de sable blanc et eau turquoise: Maya Bay, en Thaïlande, est sans doute l’un des lieux de tournage les plus célèbres touchés par le surtourisme. Depuis la sortie du film La Plage en 2000, le site est devenu mondialement connu, attirant des milliers de vacanciers chaque année.

Leonardo DiCaprio dans The Beach (2000). Image: figment films

Face à l’afflux massif de touristes et face aux effets dévastateurs sur l’environnement, les autorités thaïlandaises ont été contraintes de fermer la plage à plusieurs reprises, notamment durant l’été 2024. L’objectif était de protéger les récifs coralliens et de réduire les montagnes de déchets. On estime à 2,5 millions le nombre de visiteurs qui se rendent chaque année dans la baie.

Maya Bay en Thaïlande. Image: AP/AP

Une plage du pays de Galles dans Harry Potter

Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1, Dobby meurt dans les bras du jeune sorcier. Tournée sur la plage de Freshwater West au pays de Galles, cette scène a attiré des hordes de fans de la saga. Mais ces derniers ne se sont pas contentés de prendre des photos, beaucoup ont laissé derrière eux… des chaussettes. Un clin d’œil à la célèbre scène où Dobby est libéré de son esclavage grâce à une chaussette.

Dobby meurt dans les bras de Harry sur une plage. Image: warner bros.

Le phénomène a pris une telle ampleur qu’il a fini par menacer l’écosystème local, comme l’a rapporté le New York Times. En 2022, l’organisation de protection de la nature National Trust Wales a mené une enquête de huit mois. Résultat, les chaussettes, bijoux et éclats de peinture sur des galets décorés se retrouvent dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire marine, mettant la faune locale en danger.

Les fans ont érigé un mémorial en l'honneur de Dobby sur la plage de Freshwater West. Image: imago images

Désormais, les fans de Harry Potter sont priés de ne laisser aucun objet sur place et de se contenter de photographier Freshwater West Beach.

Un escalier à New York dans Joker

Depuis la sortie du film Joker, un escalier du Bronx à New York est devenu une véritable attraction touristique. Comme le personnage principal, les fans dansent sur les marches, au grand dam des habitants du quartier. Pour eux, cet escalier est simplement un passage quotidien vers l’école ou le travail.

Image: Warner Bros.

Un panneau a été installé pour sensibiliser les visiteurs et leur demander de respecter le voisinage. De nombreux résidents ont même cessé d’utiliser l’escalier, ne voulant pas apparaître en arrière-plan des selfies des touristes. Des altercations entre fans et riverains ont déjà eu lieu.

Hallstatt d'après La Reine des neiges

Même si le directeur artistique de La Reine des neiges affirme s’être inspiré de villes au Canada et en Norvège, de nombreux fans sont convaincus que le royaume d’Arendelle est basé sur la commune autrichienne de Hallstatt.

Le Royaume d'Arendelle dans La reine des neiges. Image: disney

Ce village de quelque 700 habitants attire chaque année un million de touristes, dont beaucoup arrivent par autocars. En 2014, environ 8000 bus faisaient halte à Hallstatt chaque année. Un chiffre qui avait triplé en 2020. Face à cet afflux, la municipalité a dû imposer des limites au nombre de bus et instaurer une taxe.

Hallstatt compte officiellement 737 habitants, pour un million de touristes par an. Image: imago images

D’autres mesures ont été mises en place pour limiter les effets du surtourisme. Afin d’éviter que les touristes ne perturbent les funérailles ou les offices religieux, des églises ont dû engager des agents de sécurité. Il est désormais interdit de faire voler des drones ou de marcher sur les biens publics. Et après un incendie en 2019, le maire a carrément demandé aux visiteurs de rester chez eux pour permettre la réparation des bâtiments.

Dubrovnik dans Game of Thrones

Les scènes de Port-Réal (King’s Landing) ont été tournées dans la ville croate de Dubrovnik. Selon une étude, environ la moitié de la croissance touristique observée dans les années 2010 serait attribuable aux fans de la série Game of Thrones.

King's Landing dans Game of Thrones. Image: hbo

En 2022, la ville a enregistré un record de plus d’un million de visiteurs… en seulement huit mois. Tous voulaient découvrir les ruelles étroites du centre historique. Ce succès touristique pose aussi problème aux restaurateurs, car la plupart des établissements disposent uniquement de places en terrasse, dans un espace déjà très restreint.

Une nouvelle loi vise désormais à changer cela. Les nouveaux cafés et restaurants ne sont autorisés à accueillir des clients qu’à l’intérieur, et n’ont donc plus le droit d’installer des tables à l’extérieur.

Chaque année, plus d’un million de touristes visitent le centre historique de Dubrovnik. Image: IMAGO IMAGES

Une règle qui complique la survie des nouveaux établissements, car, selon le maire Mato Franković, «99% des restaurants fonctionnent en plein air».

La maison de Walter White dans Breaking Bad

La maison de Walter White se trouve à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Image: Shutterstock

La maison de Walter White, personnage principal de la série Breaking Bad, située au Nouveau-Mexique, est devenue une véritable destination de pèlerinage pour les fans. En 2017, la fille des propriétaires racontait qu’un grand nombre de visiteurs s’y rendaient chaque semaine pour prendre des photos, mais aussi pour emporter des pierres du jardin ou jeter des pizzas sur le toit, en référence à une scène culte de la série.

Le lancé de pizza de Walter White, désormais culte. Image: abc

Pour se protéger, les propriétaires ont fait ériger une clôture de deux mètres de haut autour de leur terrain. Mais face au harcèlement persistant, la propriétaire a fini par jeter l’éponge et a vendu la maison au début de l’année pour la somme de quatre millions de dollars.

La Murder House d’American Horror Story

La Murder House, visible dans la première saison de la série American Horror Story, a également été un lieu de tournage pour d’autres productions comme Buffy contre les vampires, Bones ou encore New York, unité spéciale. Située à Los Angeles, elle est rapidement devenue un spot touristique très prisé.

Image: fx network

Des centaines de fans affluaient chaque jour devant la maison. Dans une interview, les propriétaires ont confié avoir été «horrifiés» par l’invasion de fans qui, peu après leur emménagement, ont commencé à assiéger leur propriété. Certains allaient jusqu’à escalader les murs et les clôtures pour mieux voir l’intérieur.

Ils ont ainsi dû appeler la police à plusieurs reprises pour intrusion, et ont déclaré vouloir poursuivre les anciens propriétaires en justice pour obtenir des dommages et intérêts. L’objectif, financer l’installation d’une clôture ou d’une haie suffisamment dissuasive autour de la maison.

Un site protégé après Star Wars

Skellig Michael, un îlot rocheux au sud-ouest de l’Irlande, a servi de décor au film Star Wars: Le Réveil de la Force. On y trouve les ruines d’un ancien monastère, longtemps restées à l’écart du tourisme en raison de son accès difficile.

Dans Star Wars: Le réveil de la Force, Luke Skywalker s'est isolé sur une île. Image: disney

Après la sortie du film, la situation a changé du tout au tout. Les bateaux sont désormais complets une saison à l’avance. Ce tourisme de masse menace aujourd’hui les vestiges fragiles de l’époque médiévale, ainsi que les habitats naturels des oiseaux marins de la région.

Pour maintenir un niveau de fréquentation «durable» tel que recommandé par l’UNESCO, il faudrait réduire d’un tiers le nombre de visiteurs. En 2018, près de 17 000 personnes ont visité l’île, alors que l’organisation internationale fixe une limite maximale à 11 000 visiteurs par an.

Malgré des conditions souvent rudes, les bateaux pour Skellig Michael sont remplis de fans de Star Wars. Image: imago images

Les autorités irlandaises travaillent donc sur un plan visant à réguler le tourisme tout en préservant l’économie locale. (cmu)

Traduit de l'allemand par Joel Espi