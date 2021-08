Divertissement

People

Si les vacances des top étaient des titres de films



Image: instagram alessandraambrosio irinashayk izabelgoulart

Irina Shayk, Izabel Goulart ou encore Alessandra Ambrosio sont en vacances entre l'Espagne et le Brésil. Et leur vie ressemble à un film qu’on a déjà vu.

Le Grand Bleu

instagram izabelgoulart

Izabel Goulart est actuellement à Mykonos. En vacances ou pas, elle tape la pose partout, même au fond d'une piscine. Regarde-moi ce pied tendu, et ce gainage du ventre, tout ça sans respirer! Même ses cheveux ont l'air de poser. C'est agaçant.

Seul au monde

Image: instagram angelcandices

Candice a l'air bien mélancolique toute seule sur son rondin de bois. On dirait Tom Hanks perdu sur son île, épuisé après 34 tentatives à faire du feu. Rassurez-vous, Candice va très bien puisqu'elle est à Tulum, au Mexique. Elle fait juste la meuf blasée.

Chapeau melon et bottes de cuir

instagram irinashayk

Chic? Décontractée? Naturelle? Les mots me manquent pour décrire cette photo d'Irina Shayk, prise à Ibiza. Mais que fait le top en bikini fluo et cuissardes au bord de la piscine? Attention à ne pas garder les bottes trop longtemps tout de même. Avec cette température, ça risque de fermenter.

Mean Girls

instagram alessandraambrosio

En français, on dit Lolita malgré moi, mais c'est quand même moins punchy que Mean Girls. Alessandra Ambrosio et ses cop's sont à Trancoso, au Brésil. «On sait qu'on a l'air particulièrement bêtes quand on est ensemble, mais on s'en fiche», a écrit la mannequin sur Instagram. On a envie de rajouter «hihi!», ça fait plus vrai.

Into The Wild

instagram gisele

Dans la famille des mannequins qui sont devenues saines et donc ennuyeuses, je demande Gisele Bündchen. La Brésilienne est loin de toute la hype d'Ibiza et de Mykonos. Elle préfère méditer sur un rocher dans les montagnes. Difficile de savoir où elle se trouve, elle n'a pas précisé l'endroit sur Instagram mais elle a pris le temps d'écrire une phrase philosophique du genre: «Parfois, on a besoin de se déconnecter du monde extérieur pour se reconnecter à nous-mêmes. 🙏🏻» Namasté Gisele.

