Khloé Kardashian et sa môman bientôt voisines, #Tanguy

Kris Jenner et sa fille cadette s’apprêtent à vivre l’une à côté de l’autre. Leurs deux énormes baraques sont en construction, en Californie.

On ne sait pas si c’est de l’inconscience ou du masochisme. Khloé Kardashian, la cadette du clan, s’installera incessamment sous peu à côté de sa mère, à Calabasas, en Californie. Vraiment à côté, puisqu’elles ont acheté un terrain pour plus de 10 millions de dollars, selon le site TMZ.

Les deux demeures sont sur le point d’être terminées. La maison de Khloé (la plus foncée) fait plus de 1600 mètres carrés, comprend 8 chambres et 9,5 salles de bain. Oui, 9,5, c’est ce qui est écrit. Nous non plus on n’a pas compris ce que ça voulait dire, mais c’est sûrement parce que 10 salles de bain, c’était trop.

La maison de Kris est plus «petite», puisqu'elle ne fait que quelque 1500 mètres carrés.

L’avantage quand on est la voisine de sa mère, c’est qu’on n’a pas de problème de servitude de passage ou de haie trop haute qu’on est sommé de couper. Le désavantage quand on est la voisine de sa mère, c'est qu'on est la voisine de sa mère. Jamais la paix.

