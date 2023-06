Quiz

Sexe ou rhume des foins? Le quiz de la saison des pollens

La saison chaude est arrivée et on n'a pas seulement besoin de batifoler, on a aussi envie d'éternuer. La faute au rhume des foins. Visuellement, les deux sont curieusement similaires.

Jodok Meier Suivez-moi

Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir profiter des beaux jours. Le pollen provoque un rhume des foins (très) sévère chez certains d'entre nous.



Difficile de nier... la sensation d'éternuement est merveilleuse, presque orgasmique. Pas étonnant que le spasme induit par un «atchoum» soit similaire visuellement à la jouissance éprouvée au moment suprême. Enfin, du moins si vous vous concentrez sur le visage des gens. Si si...

Vous ne nous croyez pas? Testez ce quiz!

Quiz

