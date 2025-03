Britney Spears poste une étrange vidéo de son fils

Britney Spears est la reine des vidéos bizarres sur Instagram.

«Je le sens dans mon cul»: Britney poste une étrange vidéo de son fils

La star a partagé sur Instagram une vidéo de l'un de ses fils. Peut-être la séquence le plus cryptique de ces derniers mois.

On le sait depuis un moment maintenant: Britney Spears est la reine des vidéos bizarres sur Instagram. Tantôt, on la voit danser dans sa salle de bain regardant la caméra comme si elle était possédée, tantôt elle se trémousse devant sa cheminée avec comme seule lumière, le feu et une bougie par terre.

Mais sa dernière publication se démarque. On y voit l'un de ses fils en train de marmonner quelque chose dans le duvet qui lui sert de barbe. Britney Spears couvre sa voix en braillant:

«Aaaahoowee!»

«Mon fils *"%&+» On n'a pas compris.

«Oh mon Dieu! Je le sens dans mes os, dans mon cœur, dans mon cul, dans ma gorge... Aaah! J'ai peur. Hello! Hello! Hello!»

La star de 43 ans a désactivé les commentaires, comme sur la plupart de ses posts. Sur TikTok, où la vidéo commence à être reprise par d'autres comptes, on se demande même si c'est elle qui parle. «On ne dirait pas sa voix», écrit un internaute. «Qu'est-ce qu'il se passe, là?», écrit un autre.

Effectivement, on peut douter de l'identité de la personne qui filme, mais la caméra qui bouge dans tous les sens à vous donner la gerbe, c'est la signature cinématographique de Britney Spears.

Sur cette séquence, il s'agit probablement de Jayden James, 18 ans, et non de Sean Preston, 19 ans. Les deux adolescents sont discrets sur les réseaux sociaux. On ne trouve ni de compte Instagram ni de compte TikTok associé à leur nom.

Jayden James a 18 ans. instagram britneyspears

Sur une seconde vidéo postée par Britney Spears, on voit Jayden James jouer du piano dans le manoir de sa mère. Bien qu'elle expose peu ses enfants sur les réseaux sociaux, Britney Spears n'a jamais caché le talent de ce dernier pour la musique et tout particulièrement le piano. En décembre 2024, elle disait de lui qu'il était un génie et qu'il pouvait jouer à peu près tout. «Son talent me fait peur.» On trouve quelques prestations du jeune homme au clavier sur les réseaux sociaux.

Si le fiston et sa maman ont l'air d'être sur la même longueur d'onde, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'elle s'est remariée avec Sam Asghari en 2022 (le divorce a été prononcé en 2024), aucun de ses deux fils n'a désiré assister à la cérémonie et ils ont exprimé leur mécontentement à l'égard de l'activité de leur mère sur les réseaux sociaux. Jayden James et Sean Preston vivent depuis 2023 avec leur père Kevin Federline à Hawaï. Ils ont passé Noël avec Britney Spears en décembre dernier.