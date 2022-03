People

Tom Holland avait des doutes sur sa taille pour incarner «Spider-Man»

Il compte parmi les plus grandes stars d'Hollywood, mais avant d'en arriver là, l'acteur britannique Tom Holland («Spider-Man: No Way Home») a lutté contre sa taille.

«Au début de ma carrière, je doutais beaucoup de moi à cause de cela», a déclaré le Britannique, qui mesure à peine 173 centimètres, à l'agence de presse allemande à Londres. C'était également le cas lorsqu'il a obtenu le rôle de «Spider-Man».

Tom Holland à la première de «Spider-Man: No Way Home» le 13 décembre 2021. Image: keystone

«Mais les gens autour de moi m'ont fait comprendre que ce n'était pas quelque chose dont je devais m'inquiéter». Et en fin de compte, c'est lui qui est devant la caméra et qui tourne les scènes. «Cela ne me dérange donc pas».

Tom Holland, qui est en couple avec sa collègue actrice Zendaya, plaisante souvent sur sa propre taille. Elle est également abordée avec humour dans son film «Uncharted», actuellement en salles. Aujourd'hui, le jeune homme de 25 ans ne doute plus de lui.

«On ne devrait vraiment avoir des doutes sur soi-même qu'en ce qui concerne les choses que l'on peut changer», a déclaré l'acteur. «Je ne peux pas grandir soudainement de quelques centimètres. Si je le pouvais, bon sang, je le ferais. Mais je ne peux pas le changer. Donc ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie là-dessus».

Dans l'adaptation cinématographique du jeu Playstation «Uncharted», Tom Holland joue le rôle principal de Nathan Drake. Avec sa co-star Mark Wahlberg, il entreprend dans le film du réalisateur Ruben Fleischer un voyage aventureux à travers le monde pour retrouver un trésor d'or disparu. (saw/sda/dpa)

