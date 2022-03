People

Jim Carrey «dégoûté» de l'ovation pour Will Smith aux Oscars

L'acteur était invité dans la matinale d'une chaîne de télé américaine. On lui a demandé son avis sur LA gifle et il en a gros sur la patate.

Jim Carrey est un acteur apprécié et respecté du grand public. Alors quand il parle, on l'écoute. Mardi 29 mars, l'interprète de The Mask a fait une apparition dans CBS Mornings, matinale de la chaîne de télévision américaine CBS. Il n'a pas maché ses mots quand on lui a demandé son avis sur LA gifle et s'en est pris au public «mou» qui a ensuite ovationné l'acteur.

«J'étais dégoûté. J'ai été dégoûté par le standing ovation», a déclaré Jim Carrey à l'animatrice Gayle King. Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard quelques minutes seulement après avoir agressé Chris Rock, et la foule s'est levée pour applaudir la star. «Hollywood était inerte en masse et j'ai eu l'impression que c'était une indication très claire que nous ne sommes plus le club cool», a poursuit Jim Carrey.

Chris Rock n'a finalement pas porté plainte contre son agresseur, mais la star de Dumb and Dumber a ensuite affirmé que Will Smith aurait dû être arrêté et poursuivi en justice pour cet acte.

«J’aurais annoncé ce matin que je poursuivais Will pour 200 millions de dollars, parce que cette vidéo sera là pour toujours, elle sera omniprésente. Cette insulte va durer très longtemps»

Le natif du Canada a poursuivi en disant qu’il n’y avait pas de mal à «crier depuis le public» si vous n’approuvez pas une blague, mais «vous n’avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu’un au visage parce qu’il a dit des mots.»

Dans la conversation, l'animatrice a suggéré que l'incident avait dégénéré. Jim Carrey a rétorqué: «Ca n'a pas dégénéré. C’est sorti de nulle part, parce que Will a quelque chose en lui de frustré. Je lui souhaite le meilleur, vraiment. Je n’ai rien contre Will Smith. Il a fait de grandes choses. Mais ce n’était pas un bon moment. Cela a jeté un voile sur tout ça.»

Un jour après les Oscars, Will Smith a présenté des excuses publiques à l'humoriste Chris Rock. «J’étais hors de propos et j’avais tort», a-t-il écrit sur Instagram le lundi 28 mars. «Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.»

Jada Pinkett Smith est elle aussi sortie du silence et a posté sur Instagram un message: «C'est la saison de la guérison et je suis là pour ça.»

Concernant son Oscar, certains souhaitent qu'on le lui retire mais l'actrice Whoopi Goldberg, l'une des administratrices de l'Académie a estimé que ça ne serait pas le cas. Will Smith s'exposerait seulement à des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller selon le code de conduite de l'Académie de la simple réprimande à l'expulsion.

