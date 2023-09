Venise se souviendra longtemps des vacances impudiques du couple West/Censori sur ses canaux. capture vidéo

Kanye et Bianca clôturent très mal leurs vacances en Italie

Après avoir montré son cul et accueilli son «épouse» entre ses cuisses sur une navette fluviale à Venise, le rappeur est désormais prié de ficher le camp. A vie.

Kanye oust, fuori di qui! Trop, c'est trop. Après un gros mois de vacances défroquées en Italie, le couple West-Censori a été prié de quitter Venise fissa. Et c'est bien l'épisode de la gondole cul nu qui a outré la ville, au point que les riverains rêvent de renvoyer le couple sur une poutre, recouverts de goudron et de plumes.

La semaine dernière, le rappeur et son «épouse» Bianca Censori ont été repérés en train de faire ce qu'il ne faut surtout pas faire sur une navette fluviale: montrer son cul et s'afficher dans une gymnastique impudique. Alors que l'information (mais aussi les photos et les vidéos) ont fait six fois le tour de la planète, Venise fulmine à l'idée que son image flotte désormais sur les frasques d'un seul couple très encombrant.

Et c'est la compagnie vénitienne de location de bateaux qui a eu le courage d'agir. Au moment des faits, «le conducteur devait rester concentré sur la circulation et n'a pas vu ces obscénités», explique Venezia Turismo Motoscafi au Daily Mail Australia,. Selon la société, une troisième personne, «constamment debout», a privé l'employé d'une vue imprenable sur les âneries sexuelles des tourtereaux.

«Nous condamnons totalement ces actes et comportements. Monsieur West et son épouse ne seront plus les bienvenus à bord des bateaux de notre entreprise» Le patron de Venezia Turismo Motoscafi

Résultat, Kanye et Bianca sont désormais bannis à vie des canaux vénitiens. L'épisode de Venise clôt d'ailleurs des vacances estivales qui, globalement, ont perturbé tous les Italiens. A Florence et ailleurs, les riverains appelaient systématiquement les autorités à amender, renvoyer ou même emprisonner les nuisibles Hollywoodiens.

Les (nombreux) autres pays du monde, vous voilà prévenus.

