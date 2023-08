Bianca Censori est sous le feu des projecteurs depuis qu'elle a supposément épousé Kanye West. Image: watson / dr

People

Qui est Bianca Censori, la «femme» de Kanye qui se promène presque nue?

Bianca Censori, la «femme» de Kanye West, est sous le feu des projecteurs depuis leur supposée union en janvier dernier. Mais qui est réellement cette Australienne à la vie discrète, fan de design et d'architecture, qui se balade dans les rues d'Italie en petite tenue?

Plus de «Divertissement»

En vacances en Italie, le couple a fait les gros titres. Pour s'être promenés pieds nus en mangeant des glaces, pour avoir osé des looks étranges (Kanye a fait le choix de la veste à épaulettes façon joueur de rugby, tandis que Bianca a opté pour des sortes de collants transparents en guise de tenue ) et pour s'être illustré lors d'une balade olé-olé en gondole à Venise.

Kanye West, Yeezy, Ye, ça va, on le connaît: ex-mari de Kim Kardashian, père de leur quatre enfants, rappeur de génie quand ça lui chante, pseudo candidat à la présidentielle américaine à ses heures, entrepreneur dans la mode tant qu'il ne déclarait pas sa flamme à Hitler, et j'en passe.

Mais qui est Bianca Censori, celle qu'on qualifie de «femme» de Kanye, toujours entre guillemets?

Avant d'être sous le feu des projecteurs

Bianca est née à Melbourne, a priori le 5 janvier 1995. A priori, car les infos sur la discrète Australienne sont rares et se contredisent. Elle grandit à Ivanhoe, un quartier huppé de la deuxième ville du pays, avec deux sœurs, Alyssia et Angelina, et leur mère, Alexandra.

De gauche à droite, la mère Alexandra, Bianca, et ses deux sœurs Alyssia et Angelina. Image: instagram

Bianca étudie l'architecture et lance, en parallèle, une marque de bijoux, Nylons, qui mélange les cristaux Swarovski et la maille de nylon et s'inspire de l'esthétique des années 1990. Son master en poche, elle est engagée comme consultante designer pour une boîte australienne de mobilier. Elle travaille ensuite dans un bureau d'architecture à Melbourne avant de déménager, en 2019 ou 2020, aux Etats-Unis. Elle aurait d'abord posé ses valises à New York avant de s'installer à Los Angeles.

Une fois en Californie, elle rejoint YEEZY, du nom de la collaboration mode entre Kanye West et Adidas. Une marque qui ne produit plus de vêtements ni de chaussures depuis l'automne 2022, en raison de la nouvelle passion du rappeur pour Hitler. Sur son profil LinkedIn, s'il s'agit bien du sien, elle se qualifie toujours de «responsable de l'architecture» pour YEEZY. Comparée à Kim Kardashian, qui publie sur les réseaux à tort et à travers, la piste de Bianca Censori est extrêmement difficile à suivre. Selon Vanity Fair, la jeune femme a désactivé son compte Instagram depuis son «mariage» avec Kanye West.

Un mariage et des guillemets

Un mois avant les rumeurs de mariage et l'emballement des paparazzi, le rappeur rendait déjà hommage à sa future «femme». Le morceau Censori Overload a fuité sur YouTube en décembre 2022.

Un passage de la chanson pourrait expliquer le «mariage» de l'Américain de 46 ans avec l'Australienne de 28 ans:

«Et la Bible a dit, je ne peux plus avoir de sexe jusqu’au mariage»

Kanye West et Bianca Censori se seraient donc dit «oui» en janvier 2023, deux mois après le divorce du rappeur d'avec Kim Kardashian.

Un «mariage» entre guillemets, car il n'a pas de valeur légale: aucun certificat n'aurait été déposé. Bianca Censori est ainsi présentée dans la presse people comme la «femme» de Kanye West, toujours entourée de ces deux signes typographiques. Toutefois, même si l'union n'est gravée ni dans le marbre, ni dans un document officiel, l'histoire serait sérieuse: après ce mariage symbolique, selon le tabloïd australien The Herald Sun, Kanye se serait rendu en Australie pour rencontrer la famille de son «épouse».

L'une des sœurs de Bianca, Angelina, a même déclaré que la famille est «heureuse de la nouvelle [du mariage]».

«C'est une nouvelle très excitante pour ma sœur et pour la famille, mais nous avons choisi de préserver notre sphère privée pour l'instant» Angelina Censori au Herald Sun.

Un mariage non officiel, mais une vraie lune de miel à la clé. Le couple aurait fui l'agitation médiatique en s'enterrant - littéralement - dans le désert. Kanye West et Bianca Censori aurait séjourné dans l'établissement Amangiri, à Canyon Point dans l'Utah, proche de la frontière avec l'Arizona. Un complexe luxueux au milieu de nulle part que de nombreuses stars apprécient pour son calme et sa discrétion.

Amangiri, le complexe de luxe au cœur du désert. Image: instagram

«Elle la déteste »

Hélas, tout le monde ne serait pas aussi excité que la famille Censori. Selon Page Six, qui cite des sources anonymes, l'ex-femme de Kanye West déteste Bianca. «Les initiés disent que l'ancienne Mme West méprise Censori depuis longtemps sans raison évidente», écrit le tabloïd américain, évoquant une haine remontant à l'époque de la grandeur de la marque YEEZY, lorsque Bianca Censori n'était alors «que» l'employée de Kanye.

«Elle est jolie. Et Kim déteste les jolies filles» Une source anonyme à Page Six.

Un petit air de Kim chez Bianca. Image: dr

Une haine qui vient, peut-être aussi du fait que la presse people et les internautes se font une joie de comparer les deux femmes qui, indéniablement, se ressemblent sur certaines photos: courbes en forme de sablier, longs cheveux noirs. Enfin, moins depuis que Bianca Censori a opéré un changement radical d'apparence.

Des looks de plus en plus bizarres

Exit la longue crinière foncé et les robes trop serrées. Depuis quelques mois, la «femme» de Kanye West arbore une coupe garçonne et des tenues inqualifiables: pieds nus dans la rue, parfois en chaussettes. Elle opte aussi pour des talons, au bout de collants transparents. Des pieds à la tête, au sens propre.

Des looks tout en transparence en Italie. Image: dr

Des tenues qui ne sont pas sans rappeler... la ligne de shapewear de Kim Kardashian, Skims. Là encore, la ressemblance est troublante.

Bianca porte-t-elle des produits Skims? Image: dr

La «femme» de Kanye West s'était déjà illustrée dans un look qui rappelait furieusement une autre ex du rappeur. Une tenue «artistique» qui, selon les tabloïds, aurait pu être empruntée à Julia Fox.

Côté verso, ses fesses sont couvertes d'une croix. Image: dr

Des looks aussi mystérieux que la «femme» de Kanye West. Discrète ou pas, les tenues portées en Italie n'ont pas échappé aux locaux, qui les ont jugées «irrespectueuses, impudiques et vulgaires», rapporte Le Parisien. Certains internautes réclament des amendes pour le couple, d'autres estiment qu'il devrait être expulsés du pays.

Et la récente balade en gondole, lors de laquelle Bianca Censori semble donner une fellation à Kanye West, n'a pas calmé les ardeurs des Italiens, bien au contraire:

«Les autorités italiennes doivent les arrêter pour indécence, avec un comportement obscène et dégoûtant en public» rapporte Le Parisien.

Le couple n'a pas réagi, et n'a d'ailleurs jamais commenté les rumeurs de mariage les concernant, bien qu'ils aient été vus portant des alliances.

