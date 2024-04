Kim Kardashian moquée pour un plongeon

Kim Kardashian ferait mieux de s'en tenir à ce qu'elle sait faire de mieux: les photos sexy. Image: instagram kimkardashian

People

Kim Kardashian n’aurait jamais dû partager cette photo

La star était en vacances en famille dans les îles Turks et Caicos. Elle a partagé sur Instagram une photo d'elle en train de plonger qui fait marrer les internautes.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Kim Kardashian qui plonge, c'est un peu comme Nabilla qui skie: c'est laborieux. La star a passé du bon temps avec ses enfants et sa soeur Khloe sur une plage paradisiaque des îles Turks et Caïcos.

Elle a évidemment posté des photos d'elle en bikini et t-shirt mouillé (on n'a pas 363 millions de followers pour rien), mais elle a aussi partagé un cliché d'elle en train de plonger. Pas un plongeon de plusieurs mètres qui pourrait être impressionnant, un plongeon dans 20 centimètres d'eau. On pourrait presque entendre sa mère Kris Jenner dire: «That's my girl!»

On dirait un dauphin qui a raté une haie. Image: instagram kimkardashian

C'est un drôle de choix éditorial quand on sait à quel point Kim Kardashian contrôle son image. Voulait-elle s'autoriser un peu d'autodérision ou pense-t-elle vraiment que cette photo montre ses capacités extraordinaires de plongeuse?

Sur Instagram, les internautes n'ont pas manqué cette belle perche que Kim leur a mise entre les mains. Voici quelques commentaires:

«Pourquoi elle plonge avec de l'eau jusqu'aux genoux?» Bonne question.

«On ne peut pas plonger dans une eau aussi profonde» Un internaute qui fait de l'ironie.

«Meuf, où est-ce que tu sautes?» Peut-être qu'elle rejoint le monde de Narnia par un nouveau passage secret🤷‍♀️.

«Est-ce qu'elle s'est cassé le cou?» Kim vit dangereusement.

Pfffiou! C'est fatigant d'être une athlète de haut niveau. Image: instagram kimkardashian

D'autres internautes ont profité de ce plongeon spectaculaire pour rappeler un événement tragique qui avait eu lieu en 2011 à Bora Bora. Kim Kardashian avait plongé sauté d'un yacht avec des boucles d'oreilles à 75 000 dollars. Se rendant compte quelques secondes après qu'elle les avait perdues, elle s'était mise à pleurer. Et comme souvent quand Kim pleure pour des choses graves de la vie, elle est devenue un mème. Sa soeur Kourtney lui avait répondu cette phrase devenue mythique pour les fans de la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian: «Il y a des gens qui meurent, Kim.»

Kim n'a pas répondu aux critiques. Elle était probablement trop occupée à entrainer son triple salto arrière.

Kim K n'est pas la seule à mal plonger👇

Dubaï frappée par de violents orages Vidéo: watson