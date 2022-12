Brad Pitt n'a plus le glow aux yeux de Shania Twain. Désormais, c'est Ryan Reynolds. capture d'écran twitter

People

Shania Twain a pris de court Ryan Reynolds aux People's Choice Awards

Mardi, la star de la pop-country a offert un medley de ses meilleurs tubes lors des People's Choice Awards. En chantant That Don't Impress Me Much, elle a surpris l'acteur Ryan Reynolds.

Brad, qui? Désormais, l'acteur qui impressionne Shania Twain s'appelle Ryan Reynolds. Lors des People's Choice Awards mardi 6 décembre, la chanteuse de pop-country de 57 ans (eh oui, nous vieillissons tous) a chanté un medley de ses titres les plus populaires. Parmi eux, That Don't Impress Me Much, ce fameux tube de 1998 et son clip mémorable qui l'ont rendue mondialement connue.

Si une célébrité has-been dit qu'une autre célébrité est has-been, c'est qu'elle est has-been. (Brad Pitt, donc. On vous a perdu?)

Au moment de dire «Okay, so you're Brad Pitt», la star canadienne a changé les paroles pour inclure à la place une autre star canadienne présente lors du gala: Ryan Reynolds. A voir la réaction de l'acteur, il a été surpris et flatté et a semblé dire «Moi?», puis a éclaté de rire. Il a tweeté:

«Je ne peux pas penser à une personne plus iconique, intelligente et belle (..) Merci pour cette soirée incroyable.»

Shania Twain était la star de cette soirée. Elle a reçu un Music Icon Award pour l'ensemble de sa carrière et son look sur le tapis rouge rendait hommage au clip de 1998 dans lequel elle porte une tenue imprimée léopard en velours.

La tenue de Shania Twain est un clin d'œil à son clip de 1998. keystone

Pour vivre ou revivre la performance de Shania Twain, voici la vidéo complète:

Vidéo: instagram

En parlant de Brad «qui»?👇

Les looks des British Fashion Awards 2022👇👇👇