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Voici les héritiers de l’empire du luxe de François Pinault

François Pinault a bâti l’un des plus puissants empires du luxe français. De François-Henri aux arrière-petits-enfants, voici qui sont ses héritiers.
François Pinault a organisé très tôt la transmission de son empire à ses trois enfants. Désormais, une troisième génération s’installe aux commandes, tandis qu’une quatrième vient de voir le jour.image: watson

Voici les héritiers de l’empire du luxe de François Pinault

L'une des familles les plus fortunées de France, à la tête du groupe de luxe Kering, compte depuis peu un nouveau membre: François Pinault Jr., le fils aîné de François-Henri Pinault, a accueilli son premier enfant au début du mois d’août. L'occasion de faire le point sur la dynastie digne de la série Succession.
18.08.2026, 11:5818.08.2026, 11:58
Marine Brunner
Marine Brunner

C'est un tout nouveau rôle que vient d'embrasser Salma Hayek, à bientôt 60 ans: celui de grand-mère. Comme le rapporte Page Six, l'actrice et productrice iconique, accessoirement compagne de François-Henri Pinault depuis 2009, qui a repris la tête du géant du luxe Kering à la suite de son père, a accueilli son premier «beau-petit-fils» plus tôt ce mois-ci: un petit François, comme le veut la tradition chez les Pinault.

L’actrice de 59 ans a partagé sur Instagram une vidéo dans laquelle elle tient le nouveau-né.
L’actrice de 59 ans a partagé sur Instagram une vidéo dans laquelle elle tient le nouveau-né.image: instagram

Avec cette quatrième génération, l'arbre généalogique de l'un des hommes d'affaires les plus puissants et les plus riches de France continue de s'étoffer. Une grande famille sur laquelle règne toujours en maître François Pinault, 90 ans, fondateur de l’empire devenu Kering, qui compte parmi ses fleurons Saint Laurent, Gucci, Balenciaga ou encore Boucheron.

Voici un petit récapitulatif de qui est qui.

Table des matières
Première génération
Deuxième génération
Troisième génération
Quatrième génération

Première génération

François Pinault (1936)

François Pinault a bâti sa fortune à partir des années 1960 dans le négoce du bois, avant de développer un empire dans la distribution, puis de le réorienter vers le luxe, donnant naissance à l’actuel Kering.

VENICE, ITALY - MAY 6: Valentina Paloma Pinault and Mathilde Pinault attend the &quot;Fondazione Cini, Isola Di San Giorgio&quot; dinner, hosted by François et Maryvonne Pinault at Fondazione Cini, Is ...
François Pinault, le patriarche et fondateur de l’empire familial à l’origine de Kering. Ici en mai dernier, aux côtés de sa petite-fille, Mathilde.Getty Images Europe

Le milliardaire breton a également constitué, via Artémis, société patrimoniale de la famille, un vaste portefeuille comprenant notamment la maison de ventes aux enchères Christie’s et de prestigieux domaines viticoles.

Grosse alliance annoncée dans le monde du luxe
Grosse alliance annoncée dans le monde du luxe

Deuxième génération

Cela fait des années que le patriarche a préparé la transmission de son empire à ses trois enfants, Laurence, François-Henri et Dominique. Au début des années 2000, il leur a transmis par donation-partage Financière Pinault, la structure située au sommet de l’édifice familial.

Contrairement à la série Succession, François Senior a fait preuve d'une équité parfaite: Laurence, François-Henri et Dominique ont reçu chacun un tiers de la holding qui se trouve au sommet de l’empire familial. Le Monde rapporte que l’opération avait représenté environ 450 millions d’euros de droits à l’époque. Autrement dit, contrairement à l’image classique du patriarche milliardaire dont les enfants attendraient de se partager la fortune à sa mort, la transmission patrimoniale de François Pinault a été organisée très en amont.

Laurence Pinault (1961)

Discrète sur le plan médiatique, l'aînée de la fratrie occupe néanmoins une place importante dans la gouvernance familiale: elle est présidente du conseil de surveillance de Financière Pinault et siège également au conseil d’administration de Pinault Collection, qui gère les activités liées à la collection d’art contemporain de son père.

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Laurence Pinault et son père, en 2023.Getty Images Europe

François-Henri Pinault (1962)

Des trois héritiers, François-Henri Pinault est de très loin le plus connu. Son père lui confie la présidence d’Artémis en 2003, avant qu’il ne prenne les commandes de PPR, futur Kering, en 2005.

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François-Henri Pinault est en couple avec l'actrice Salma Hayek depuis 2009.Getty Images Europe

Depuis septembre 2025, il a laissé la direction générale du géant du luxe à Luca de Meo, tout en restant président de son conseil d’administration.

Dominique Pinault (1963)

Après avoir commencé des études de droit, Dominique, aussi discret que sa sœur aînée, s’est réorienté vers HEC avant de mener ses propres activités entrepreneuriales, notamment en investissant dans des entreprises du secteur de la sécurité.

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Dominique Pinault, sa femme et sa nièce, Olivia Fournet, en 2019.Getty Images Europe

Contrairement à François-Henri, il n’a pas cherché à prendre la direction opérationnelle de l’empire familial. Il reste toutefois directement associé à sa gouvernance.

Troisième génération

Désormais, c'est au tour de la troisième génération de se faire une place dans l'empire familial.

Olivia Fournet (1987)

La fille de Laurence est la plus expérimentée des petits-enfants de François Pinault au sein du groupe. Membre du conseil de surveillance de Financière Pinault et du conseil d’administration d’Artémis depuis 2024, elle travaille depuis plus d’une décennie chez Balenciaga, où elle occupe le poste de directrice du développement international et du retail.

Olivia Fournet, très rarement photographiée, ici à Paris en 2023.
Olivia Fournet, très rarement photographiée, ici à Paris en 2023.image: bourse du commerce

François Louis Pinault (1998), dit François Jr

A seulement 27 ans, le fils aîné de François-Henri est déjà entré dans la gouvernance familiale: il siège au conseil de surveillance de Financière Pinault. Parmi les quatre enfants de François-Henri, il semble aujourd’hui être le plus directement intégré au cœur de l’appareil patrimonial familial.

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Getty Images Europe

Marié à Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, le couple vient d’accueillir son premier enfant, un garçon, qu'on présume baptisé François.

François Jr a trois frères et soeurs: Mathilde Pinault, née en 2001, née de la relation entre François-Henri et Dorothée Lepère; Augustin James Evangelista (2006): fils de François-Henri et du mannequin Linda Evangelista; et, enfin, Valentina Paloma Pinault (2007), fille de François-Henri et de l’actrice Salma Hayek. Vous suivez toujours?

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Les deux demi-sœurs, Valentina et Mathilde.Getty Images Europe
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Ici, Valentina et son demi-frère Augustin.Getty Images Europe

Gaëlle Pinault (1999)

Née en 1999, la fille de Dominique Pinault, Gaëlle, s'est tournée vers la finance: elle travaille chez le gestionnaire d’actifs PIMCO à Londres. Elle a aussi rejoint en 2024 le conseil de surveillance de Financière Pinault, en même temps qu’Olivia Fournet et François Louis Pinault, représentant ainsi la branche de Dominique dans la nouvelle génération.

Quatrième génération

Le petit garçon de François Jr. et Lara Cosima représente ainsi la quatrième génération de la lignée de François Pinault — même s’il est évidemment un peu tôt pour savoir quel rôle il jouera un jour dans l’empire familial.

Voici la quatrième génération de François.
Voici la quatrième génération de François.image: instagram

Pour le petit bonhomme, une chose est sûre: chez les Pinault, la succession est une affaire qui se prépare longtemps à l’avance.

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Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
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«Comment suis-je censée vendre ça?» Le drôle de casse-tête d’une héritière
Que faire lorsque votre famille vous confie la mission de vendre un avion Wright de… 1911? C’est le casse-tête insolite auquel est confrontée une Américaine, propulsée malgré elle dans le marché très confidentiel des trésors de l’histoire de l’aviation.
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