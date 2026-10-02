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Mark Zuckerberg: ces célébrités ont eu plusieurs films sur leur vie

Comme Mark Zuckerberg, ces hommes ont eu plusieurs films sur eux... de leur vivant.
Il faut avoir une existence sacrément romanesque pour voir Hollywood s’en emparer avant même d’avoir quitté ce monde: Mark Zuckerberg est l'un d'eux.image: watson

Ces hommes célèbres partagent un étrange point commun

A seulement 42 ans, Mark Zuckerberg rejoint un club très restreint: celui des célébrités ayant assisté de leur vivant à plusieurs adaptations de leur histoire au cinéma. De Muhammad Ali à Nelson Mandela, voici ceux qui ont connu ce privilège (parfois) douteux.
02.10.2026, 20:5802.10.2026, 20:58

C'est un honneur dont il se serait probablement bien passé, Mark Zuckerberg. Et pourtant, voilà que le patron de Meta s'apprête à voir sortir au cinéma un second film consacré à son existence. Après Jesse Eisenberg dans The Social Network en 2010, le milliardaire se voit cette fois incarné par Jeremy Strong dans The Social Reckoning, le nouveau film d’Aaron Sorkin consacré aux «Facebook Files» et aux révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, en salles le 8 octobre.

Mark Zuckerberg va prendre cher
Mark Zuckerberg va prendre cher

Mais Mark Zuckerberg est loin d’être le premier à avoir vu son existence racontée plusieurs fois avant sa mort.

Voici quelques exemples particulièrement célèbres.

Muhammad Ali

Difficile de faire mieux en matière de mise en abyme. En 1977, Muhammad Ali, alors âgé de 35 ans, incarne carrément… Muhammad Ali dans The Greatest. Le film retrace son parcours des Jeux olympiques de Rome jusqu’au «Rumble in the Jungle» face à George Foreman.

Muhammad Ali a connu une expérience encore plus étrange que Mark Zuckerberg: avant de voir Will Smith l’incarner dans Ali, le boxeur avait joué son propre rôle dans The Greatest.
Muhammad Ali a connu une expérience encore plus étrange que Mark Zuckerberg: avant de voir Will Smith l’incarner dans Ali, le boxeur avait joué son propre rôle dans The Greatest.image: imago/getty

Vingt-quatre ans plus tard, le boxeur assiste à une nouvelle version hollywoodienne de sa propre vie: Ali, de Michael Mann, avec cette fois Will Smith pour l’incarner. La légende de la boxe vivra encore quinze ans après la sortie du film, jusqu’à sa mort en 2016.

Nelson Mandela

Nelson Mandela a eu tout le loisir d’observer Hollywood changer régulièrement son visage. Dennis Haysbert l’incarne notamment dans Goodbye Bafana en 2007, avant que Morgan Freeman ne lui prête ses traits deux ans plus tard dans Invictus, de Clint Eastwood.

Dennis Haysbert, Morgan Freeman puis Idris Elba: Nelson Mandela a vu plusieurs acteurs de premier plan se glisser dans sa peau de son vivant.
Dennis Haysbert, Morgan Freeman puis Idris Elba: Nelson Mandela a vu plusieurs acteurs de premier plan se glisser dans sa peau de son vivant.image: getty/imago

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Idris Elba reprend le rôle dans Mandela: Un long chemin vers la liberté, présenté en 2013 et sorti en Afrique du Sud quelques jours seulement avant la mort de l’ancien président sud-africain, le 5 décembre.

Stephen Hawking

Stephen Hawking a lui aussi eu droit à deux incarnations prestigieuses. La première arrive en 2004 avec Hawking, production de la BBC dans laquelle un jeune Benedict Cumberbatch interprète le célèbre physicien.

Benedict Cumberbatch puis Eddie Redmayne ont tous les deux incarné Stephen Hawking alors que le célèbre physicien était encore en vie.
Benedict Cumberbatch puis Eddie Redmayne ont tous les deux incarné Stephen Hawking alors que le célèbre physicien était encore en vie.

Dix ans plus tard, c’est Eddie Redmayne qui devient Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps. Le véritable scientifique, mort en 2018, découvre donc les deux œuvres de son vivant – et Redmayne décroche même l’Oscar du meilleur acteur pour la seconde.

Julian Assange

Dans une catégorie nettement plus contemporaine, Julian Assange a lui aussi eu droit à deux versions de lui-même à seulement un an d’intervalle. En 2012, l’Australien Alex Williams l’incarne dans le téléfilm Underground: The Julian Assange Story, consacré à ses jeunes années de hacker.

Julian Assange n’a dû patienter qu’un an entre ses deux premières incarnations à l’écran, par Alex Williams puis Benedict Cumberbatch.
Julian Assange n’a dû patienter qu’un an entre ses deux premières incarnations à l’écran, par Alex Williams puis Benedict Cumberbatch.

Dès 2013, Benedict Cumberbatch (mais oui, encore lui!) endosse à son tour sa chevelure blanche dans Le Cinquième Pouvoir, consacré à WikiLeaks et à sa relation avec Daniel Domscheit-Berg.

Ce qui distingue peut-être Mark Zuckerberg de cette liste, c’est surtout sa précocité. Le milliardaire n’avait que 26 ans lorsque The Social Network a fait de sa vie un film hollywoodien majeur. Seize ans plus tard, il change de visage: Jeremy Strong succède à Jesse Eisenberg dans The Social Reckoning.

Jesse Eisenberg avait 26 ans lorsqu’il est devenu le premier Mark Zuckerberg de cinéma. Seize ans plus tard, Jeremy Strong prend la relève dans The Social Reckoning.
Jesse Eisenberg avait 26 ans lorsqu’il est devenu le premier Mark Zuckerberg de cinéma. Seize ans plus tard, Jeremy Strong prend la relève dans The Social Reckoning.

Deux films, deux acteurs et deux périodes très différentes de l’histoire de Facebook – alors que leur principal intéressé n’a toujours que 42 ans. A ce rythme-là, Mark Zuckerberg pourrait encore avoir quelques occasions de découvrir à qui Hollywood décidera de confier son visage. (mbr)

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