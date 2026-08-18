Milliardaire et investisseur à succès, le discret frère de Jared Kushner, Josh, vient de s’offrir les Lakers.

«L’autre Kushner» sort de l’ombre avec un coup à 12,5 milliards

Après New York et Miami, c'est du côté de la Californie que Jared Kushner, l'influent beau-fils de Trump et envoyé spécial pour la paix au Moyen-Orient, et son cadet, le financier Joshua, préparent leurs prochains coups - au pluriel. Mais, au fait, qui est ce discret petit frère qui vient d'investir des milliards dans les légendaires Lakers de Los Angeles?

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La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre et salive, du côté de Malibu, ces derniers jours: selon Page Six Hollywood, Jared Kushner et sa femme, Ivanka Trump, ont été aperçus en plein dîner au Nobu, restaurant prisé des riches et puissants. Or, ce n'est pas seulement pour son poisson entier en tempura ou son fameux cabillaud noir au miso que l'ancien couple de conseillers à la Maison-Blanche faisait escale en Californie. «Javanka», ainsi surnommé, prospecterait discrètement à la quête de sa prochaine acquisition immobilière.

Le couple, aperçu lors de la Finale de la Coupe du monde, plus tôt cet été. Getty Images North America

En parlant d'acquisition, le frère de Jared, Joshua, venait justement d'en réaliser une de taille, à peu près au même moment. La semaine dernière, l'investisseur new-yorkais de 41 ans défrayait la chronique et prenait le monde du basketball en s'offrant l'équipe des Lakers de Los Angeles, pour la modique somme de 12,5 milliards de dollars, aux côtés de son associé, l'ex-PDG de Disney, Bob Iger.

Drôle de coïncidence s'il en est.

«L'autre» Kushner

C'est peu dire que son cadet, «Joshua», alias Josh, n'a jamais goûté à la célébrité de son aîné. S'il a épousé l'un des mannequins Victoria Secret's les plus emblématiques de sa génération et une ex-meilleure copine de Taylor Swift, Karlie Kloss, le milliardaire qu'on décrit comme «modeste» et un bosseur acharné est effectivement du genre discret. Très discret.

«C’est curieux qu’une personne aussi discrète achète les Lakers» Le constat d'Elie Jacobs, conseiller en médias et communication, au sujet du rachat des Lakers par Josh Kushner, au Wall Street Journal

Pour preuve, jusqu'à ce mois-ci, beaucoup de gens ignoraient l'existence de cet «autre Kushner», qui accorde peu d'interviews et se tient loin des projecteurs. Pas faute pour lui d'être à la tête d'un empire commercial florissant et d'une fortune estimée par Forbes à pas moins de 5 milliards de dollars.



Il apparaît peu, ou seulement aux côtés de sa célèbre épouse: Joshua Kushner, le magnat discret des affaires. Getty Images North America

Comme le rappelle le Wall Street Journal dans un long portrait consacré au cadet, si les deux frères affichent des allégeances politiques bien différentes (Josh et sa compagne, Karlie Kloss, sont des démocrates revendiqués) et adoptent des manières tout aussi opposées d'évoluer dans les hautes sphères de la finance et du pouvoir, ils n'en gardent pas moins de nombreux points communs.

A l'instar de Jared, Josh est un juif orthodoxe pratiquant. Tous deux ont grandi dans l'attachement aux valeurs et à la légende familiale: celle de leur grand-mère, Rae, réchappée d'un ghetto juif de Pologne, et de leur grand-père, Joseph, qui a survécu pendant près de trois ans dans les bois environnants. Un couple qui, après son immigration aux Etats-Unis, fera fortune en rejoignant un groupe soudé de survivants de l'Holocauste, œuvrant à la construction de maisons dans le New Jersey.

Josh Kushner (à gauche), son père Charles Kushner (au centre) et son frère aîné Jared (à droite). Image: Patrick McMullan

C'est au sein de cette famille désormais prospère dans l'immobilier que grandissent les petits Kushner. A l'instar de sa future femme, Ivanka Trump, qui accompagnait son père sur les immeubles en construction, Jared a souvent évoqué ces visites sur les chantiers aux côtés de son paternel, Charles Kushner - «Charlie» pour les intimes.



L'incarcération de ce dernier dans une prison d'Alabama, en 2005, pour fraude fiscale et contributions illégales à des campagnes électorales, va d'ailleurs accélérer le destin de ses fils: Jared reprendra les rênes de l'entreprise paternelle bon gré mal gré, alors que Joshua vient tout juste d'intégrer Harvard, à l'automne 2004, en pleine tourmente paternelle.

Une startup créée dans sa chambre d'étudiant

A l'instar d'un certain Mark Zuckerberg, qui a côtoyé les bancs de la même université, le jeune Josh s'est activé à créer ses premières start-ups depuis sa chambre d'étudiant. Il y a eu Vostu, un réseau social destiné aux utilisateurs latino-américains qui, après des débuts difficiles, a connu un vif succès en tant que site de jeux en ligne au Brésil, ou encore Unthrive, une plateforme de prêts étudiants.

Les deux frangins, en 2008: d'aucuns disent qu'ils ont vécu l'incarcération de leur père comme une «humiliation». Image: Patrick McMullan

Bien que Josh ne tombe pas de nulle part, il semblerait qu'il doive l'écrasante partie de sa fortune à lui-même: les estimations de Forbes excluent prudemment tout héritage potentiel. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme en 2008, pendant que ses camarades se complaisent en stages d'été, le jeune homme trime un an au sein du département de capital-investissement de Goldman Sachs, avant de commencer à investir ses gains dans des entreprises diverses et variées.



En 2009, après avoir emprunté 5 millions de dollars à des proches, il lance sa propre société d'investissement en capital-risque, Thrive, qui se développe rapidement grâce à des investissements précoces dans OpenAI, SpaceX, Instagram ou Reddit. Autant de flair et de gros coups qui permettent aujourd'hui à Josh Kushner de brasser des milliards de dollars.

«J’ai eu la chance de travailler avec de nombreux investisseurs exceptionnels; il n’y en a aucun que je recommanderais plus chaudement que Josh» Sam Altman, directeur général d’OpenAI,

sur X en 2024

Investir dans le sport

Après la technologie, le serial-investisseur souhaite se diversifier et miser sur des secteurs à l'abri des caprices de l'IA et des bouleversements technologiques. Parmi ces «franchises emblématiques», comme il les qualifie: le sport, évidemment. Cinq mois après avoir épousé le top-model Karlie Kloss, en 2018, ce grand passionné de basket devant l'éternel acquiert donc des parts dans les Grizzlies de Memphis, à hauteur de 30 millions de dollars, qu'il revendra par la suite pour investir dans les Miami Heat.

Contrairement à ce que laisse supposer leur moue, Josh Kushner et Karlie Kloss (ici, en 2014) sont mordus de sport. GC Images

Cet été, la société de Josh Kushner figurait également en bonne place parmi un groupe d'investisseurs en lice pour acquérir une participation de 20% dans la Fifa, dans le cadre d'un tentaculaire projet. Lequel n'a pas abouti.

Contrairement à la vente éclair des Lakers de Los Angeles qui, elle, se serait décidée le week-end dernier en seulement quelques heures. «Compte tenu de la valeur de la franchise et du caractère emblématique de l’équipe, nous avons immédiatement décidé qu’il serait judicieux de saisir cette opportunité. L’accord a été conclu en trois jours. C'est aussi simple que cela», a raconté Bob Iger, partenaire de Josh Kusner dans la manœuvre, au California Post.

«Il a appelé et il a simplement demandé» Une source proche de Josh Kushner, au Wall Street Journal, à propos du rachat des Lakers

Si Los Angeles doit encore digérer le choc de cette nomination de deux nouveaux propriétaires, sans grande expérience en matière de propriété sportive ni crédibilité auprès des fans de Californie du Sud, ceux qui connaissent Kushner sont convaincus qu'il restera en retrait et laissera le basket aux professionnels. Comme l'a glissé Andrew Golden, un ami et l'un des premiers investisseurs de Thrive, au Wall Street Journal: «Ce n'est tout simplement pas son style.»



En attendant, après New York puis Miami, où les Kushner ont vécu plusieurs années et possèdent des biens immobiliers, il semblerait que les regards des deux frangins soient désormais braqués sur la côte ouest.

En 2024, Josh Kushner et Karlie Kloss ont acquis la Wave House, une demeure moderne emblématique du milieu du siècle conçue par Harry, pour 29,5 millions de dollars. La première étape d'un plan plus large alors que, comme le rapporte Page Six, de nombreuses pontes de la finance et de la tech commencent à s'installer du côté de Malibu et d'Hollywood?

Le couple possède cette sublime propriété à Malibu, où Jared et Ivanka sont justement en train de chercher à acheter. wall street journal

Ne reste désormais plus qu'à savoir de qui, Jared ou Josh, viendra le prochain gros coup en Californie. Un coup, qui, pour sûr, fera parler de lui. Et d'eux.

Vidéo: watson